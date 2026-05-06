被指「内副」职务或不保 何君尧质疑有人带风向：听阿爷话，立即搽驱风油︱Kelly Online

立法会内务委员会副主席、选委界议员何君尧近日成为政圈茶余饭后热论人物，除了早前与民建联主席陈克勤隔空驳火，立法会上星期读通过《2026拨款条例草案》，何君尧并无举手支持议案，事后财爷陈茂波更回应指：「何君尧议员是投票否支持，呢个对我『无关痛痒』」。有报道称何君尧「辣㷫」财爷，「内副」一职濒临被「搣柴」，又称何君尧当年摆街站被刺伤，有「免死金牌」护身。

何君尧5日在社交平台回应指，近日香港的油价天比高，严重影响民生；至于《财政预算案》，大家都认识到《基本法》第107条「量入为出」的原则，「社会需要严肃正视的是这些问题才对，而不是我。」

有报道称何君尧「辣㷫」财爷，「内副」一职濒临被「搣柴」。

内会副主席、选委界议员何君尧并无举手支持议案。

财政司司长陈茂波会后见记者时表示，「何君尧议员是投票否支持，呢个对我『无关痛痒』」。卢江球摄

立法会大会今日就《2026拨款条例草案》进行二读和三读。卢江球摄

何君尧：一直「爱国爱港且爱讲」

何君尧指，自己一直都是「爱国爱港且爱讲」，在尊重行政主导的前提下，始终如一地履行立法会议员的责任，「在议会内，议员和官员大家都真诚对话，有来有往，互动交流是正常不过！何来又『搣柴』、又『免死金牌』？将说话拉偏了，似乎有人正在带风向。」

他又指，负面新闻的确使人感到心寒，也让仇者快亲者痛，「想到这里，头有点痛！」并贴出一张驱风油图片，「小时候当感到风寒不适，我一定听阿爷话，立刻搽啲驱风油！」

有建制中人就指，何君尧对公共财政的关注和批评并非无道理，只是其他议员不敢讲，敢言亦是何君尧一贯作风，议员做「红队」是职责所在；又指何君尧能担任「内副」，自然有其「底气」，能否继续担当此重任，并非某些议员可左右。