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五一黄金周︱廉署「一九七四」咖啡厅推「留声．印记」展览 4日近8500人次到访

政情
更新时间：19:03 2026-05-05 HKT
发布时间：19:03 2026-05-05 HKT

适逢内地五一黄金周，廉署「一九七四」咖啡厅推出全新「留声．印记」展览，以歌曲传播诚信廉洁理念，配合连串文青活动及特色文创纪念品，黄金周4天吸引近8,500人次到访参观。不少向往「文青风」的旅客到访，盛赞展览别出心裁，希望能凭歌寄意，继续承传廉洁理念。

北京客行程紧凑 紧持抽时间参观廉署

来自北京的马女士及边女士，黄金周期间带同小四及小五的儿女来参观廉署总部，希望他们从小明白公平及诚实的重要性。虽然行程紧凑，她们仍然坚持带孩子来廉署参观。

来自西安的工科研究生刘先生，专程来细味远近驰名的「廉署咖啡」和参观展品，二楼展览厅的廉署案件资料最令他印象深刻，认同对香港得来不易的廉政发展有更透彻理解。

活动亦吸引不少香港的廉署粉丝，热爱文创活动的Helen，经常留意廉署的资讯，得知廉署推出期间限定的「诚信四重奏」叠色印卡活动，特意前来参加。

重温半世纪反贪金曲

廉署在不同年代都曾以音乐传递诚信理念，是次「留声．印记」展览，展出当年歌手们的珍贵相片、黑胶唱片、卡式录音带和CD，让访客重温半世纪反贪经典金曲，不少有留意广东歌的旅客都觉得很有共鸣；廉署亦特别安排年轻乐手作无伴奏合唱(A Cappella)及Busking(街头表演)，以歌传「诚」，作为黄金周的特别节目，首两场表演吸引不少到访者围观欣赏，热闹非常。

五一期间，由保良局营运的廉署「一九七四」咖啡厅人龙不绝，每日均有数百人前来品尝「廉署咖啡」；而廉署推出的13款全新限定文创纪念品，环保袋、记事簿、「冰箱贴」及多款「长青」人气产品咖啡杯亦大受欢迎。

廉署让市民有充足时间从展览认识倡廉文化，黄金周期间特别加长开放时间，星期六(5月9日)亦再安排一场无伴奏合唱表演。有关咖啡厅开放时间详情，可留意廉署社交平台。

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