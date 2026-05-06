议政随想︱谭镇国：《加快规管电动移动工具 堵塞漏洞保障市民安全》

电动可移动工具在香港越见普及，在新界北地区尤其被广泛用作短途代步，其道路使用合法性及所带来的安全隐患引起社会关注。政府必须加快规管步伐，保障市民大众安全。

根据目前法例，电动可移动工具只可在「私人物业范围内、康乐或体育场地」合法使用，但不时见到有人在道路或行人路上使用电动滑板车、电动单轮车等，有部分更高速行驶，险象横生；亦有相关工具电池短路引起火警，可见问题已渗透社区不同角落，成为「都市炸弹」，不容忽视。因非法使用相关工具的被捕人数逐年上升，更反映规管必须与时并进，及时落实。

谭镇国指，非法使用电动可移动工具的被捕人数逐年上升，更反映规管必须与时并进，及时落实。

政府早年已邀请顾问研究，计划今年立法并推出认证机制，但未公布相关详细。我促请政府加快进度，对工具的技术规格、电池安全等作出明确要求，清楚界定最高速度、刹车效能、电池耐热与短路防护机制等基本门槛。本港人口密集和道路较为狭窄，政府亦应明确使用者资格、行驶区域及第三者保险要求等，限制相关工具使用指定路段或设施，让使用者有能明确遵循的界线，并确保违规者可被依法追究。

电动可移动工具作为创新科技的一部分，为市民提供更多更环保、更便捷的代步选择。环顾世界多个地方已就此立法规管，未来北部都会区致力建设绿色城市，新发展区计划建设全面的单车径网络，可容纳单车及电动可移动工具同时安全行驶。我将积极推动相关立法规管，保障每一位市民的生命与财产安全，携手打造更安全及可持续的生活环境。

谭镇国