港大中大校园扩建涉逾8亿元 议员建议投资与科研产出挂钩

立法会教育事务委员会今日（5日）讨论港大及中大的校园扩建项目。港大拟将梁𨱇琚楼转型为研发中心，就18个楼层进行空间重组和翻新；中大则计划兴建一座10层高的科研实验大楼，估计费用分别为2.09亿及6.46亿元。会上有议员关注项目有否设定具体绩效指标，以确保公帑用得其所。

黄锦良促科研产出与投资挂钩 王于渐：教资会已要求列明各项KPI

教联会主席、选委界黄锦良支持优化校园基建，但认为庞大投资须与科研产出挂钩，确保公帑用得其所，关注相关项目有否设定具体绩效指标，例如预期每年增加的专利数目，或吸引海外顶尖学者的目标。香港大学首席副校长(暂任)王于渐回应指，教资会一直要求列明各项KPI，大学会积极提升专利及专利授权的百分比，是校方特别重视的指标。

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梁子颖关注产教融合及资源投入 港大已聘20教授推动AI+

委员会副主席、工联会梁子颖关注大学未来如何结合资源与业界推动「产教融合」，特别是在新质生产力发展上，以及大学自身会投入多少资源配合。王于渐表示，港大校长刚宣布成立AI Hub，过去已聘请20位教授推动「AI+」，涵盖地理、经济、生物等专业。新建的梁𨱇琚楼将提供环境让学生与工程师、学科老师切磋交流，大学每年会持续增聘教授，帮助学生在学习与研究上取得突破。

伍焕杰问北都配套及数据安全 港大指北都有助扩展校园空间

培侨中学校长、选委界伍焕杰关注，两校将增聘逾2,400名科研及教职员，问及会否有跨界别产学研合作及北都配套，并关注AI研发的数据安全指引。王于渐回应指，港大长期与国内外大学合作，涵盖科研及学生交流。北都发展将有助扩展校园空间。中文大学副校长（教育）金国庆则表示，透过InnoHK及全球STEM学者计划推动跨界别合作，并正大力推动「AI+」跨学科应用，涵盖法律、语言、商业、数码遗产及人文等领域。

姚祖辉促设创科评估机制 当局支持跨院校合作

选委界姚祖辉关注会否评估机制确保项目落实后有助香港成为国际创科中心，此外会否推动跨学科合作及资源共享，允许其他院校师生使用实验室。教育局副局长施俊辉回应指，国家正实施「人工智能+」行动，当局非常支持跨院校合作。王于渐表示，过去一年半已建立五个新学院推动跨学科研究。中文大学工程学院院长曾汉奇则表示，新工程大楼近两年获逾两亿元研究资助局项目，实验室同时供本科生使用。



记者：郭文卓