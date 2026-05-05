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体育争议解决先导计划｜张国钧：两个多月收多宗查询  已成功解决首宗个案

政情
更新时间：13:01 2026-05-05 HKT
发布时间：13:01 2026-05-05 HKT

政府早前设立体育争议解决先导计划，计划下的「指定体育争议解决网上平台」已于今年2月13日正式投入服务。律政司副司长张国钧表示，先导计划开展短短两个多月已经收到多宗查询，并且已经开始正式处理个案，更已经成功圆满解决首宗个案。

张国钧在「2026年调解周」体育调解研讨会致辞时表示，先导计划为期两年，以先调解、后仲裁的方式处理各类型的体育纠纷。先导计划采用一套特定的体育调解及仲裁规则，并设有体育调解员和仲裁员名册，成员涵盖本地法律界和体育界及来自23个司法管辖区的争议解决从业员，以及具备国际体育调解和仲裁经验的专家。特区政府为合资格个案提供资助，务求减轻体育争议当事人的财政负担，协助他们透过先导计划寻求妥善解决方案。

张国钧（左4）及民事法律专员戴思劲（右4）与研讨会讲者合照。政府新闻处
张国钧（左4）及民事法律专员戴思劲（右4）与研讨会讲者合照。政府新闻处

张国钧续称，香港作为调解之都，拥有完善的调解法律及规管框架，汇聚众多国际及本地调解机构及人才。凭借这些独特优势，香港在发展体育调解的领域大有可为。展望未来，律政司将继续与体育界及法律界紧密合作，举办各类推广及培训活动，希望进一步提升公众和体育界对体育争议解决的认识，使先导计划发挥其最大效用。
 
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