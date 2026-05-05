大学生｜蔡若莲：非本地本科生达2万人 已与内地合作加强核查阻截假学历

政府近年正积极打造「留学香港」品牌，发展香港成为国际教育枢纽。立法会教育事务委员会今日（5日）就推广「留学香港」的最新进展进行讨论。会上议员关注防范学历造假及非本地生毕业留港等问题。教育局局长蔡若莲透露，现时非本地本科生约20,100人，当局已与内地部门合作加强核查学历，并成功阻截假学历个案。

蔡若莲表示，国家「十五五」规划支持香港打造国际高端人才聚集高地。教育局成立「留学香港」专班，首届「留学香港周」吸引逾3,500名来自72地区的教育专家参与，创历届最大规模。当局亦推动「直资扩容计划」，48所学校获准增收非本地生，并赴东南亚推广，巩固香港国际教育枢纽地位。

新民党陈家珮关注在推广「留学香港」的同时，当局会否加强使用工具识别及阻截假学历。蔡若莲回应指，假学历个案看似增加，主因是阻截工具更为有效。当局已与内地留学服务中心合作，掌握内地毕业生的学历资料；至于非内地学历，本地大学业界亦已开发快速有效的核查工具。此外，八大院校每年就收生事宜互相沟通，交流阻截假学历的方法。蔡若莲强调，当局已成功阻截及惩治部分使用假学历人士。

林琳关注招揽「一带一路」学生成效

民建联林琳关注现时招揽「一带一路」学生的成效，问及相关人数、比例及毕业后留港工作的数字。蔡若莲表示，「一带一路」奖学金每年设150个名额，申请非常踊跃，2025/26年度获九所大学推荐1,700名学生。大学教育资助委员会秘书长邓特抗补充，教资会资助课程的非本地生中，内地生占约72%，其余逾20%主要来自「一带一路」国家。

蔡若莲又指，由于相关就业数据依赖院校以自愿形式发放问卷收集，涉及学生个人私隐，难以强制取得，因此统计「一带一路」学生毕业后留港比例意义不大。她指出，毕业生是否留港发展受个人、家庭、生活成本、发展机会等多项因素影响，不应单纯以留港数字衡量政策成效。

委员会副主席、工联会梁子颖关注过去当局在该计划投放的资源，以及吸引内地及海外学生的具体数字，包括本科及研究生课程的人数。蔡若莲回应指，非本地生上限为50%，院校根据配套有序录取。目前本科生占本地学生约27.1%，即约20,100人。

姚祖辉支持「留学香港」品牌推广

商界（第二）姚祖辉支持「留学香港」品牌推广，他引述非正式统计指，现时约有7万至8万个非本地生签证，按学费20万港元计算，一年学费收入接近200亿港元，加上食住消费，属高附加值行业。蔡若莲回应称，非本地生来港除了带来学费、生活费及创造就业机会外，本地学生亦可「足不出户」体验多元文化，认为对培养具国际视野的人才相当重要。