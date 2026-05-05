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香港与东莞共建可持续航空燃料产业 李家超：两地实践「有为政府」和「高效市场」结合示范成果

政情
更新时间：12:22 2026-05-05 HKT
发布时间：12:22 2026-05-05 HKT

行政长官李家超今日（5日）在香港可持续航空燃料基地落户东莞投资意向书签署仪式致辞时表示，本港企业怡斯莱将落户东莞，生产可持续航空燃料（SAF）。他形容项目是港府与东莞实践「有为政府」和「高效市场」结合的示范，将为大湾区建设SAF产业链，贡献国家「双碳」目标。

港府东莞联手 实践「有为政府」

李家超表示，两地政府成功带领怡斯莱落户东莞，是香港特区政府实践行政主导、以及两地结合「有为政府和高效市场」的示范性成果，更是两地在大湾区建设可持续航空燃料（SAF）产业链的里程碑。他更指出，今次的SAF生产基地项目，是香港对接国家「十五五」规划、响应国家绿色发展战略的具体行动。

行政长官李家超（后排左三）、东莞市委书记韦皓（后排右二）、中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室副局长王捷（后排右一）、香港中华煤气主席兼赋生资本创始人李家杰（后排左二）、怡斯莱联席董事长陈英龙（前排左）和东莞市委常委、市人民政府常务副市长曾坚朋（前排右）。政府新闻处图片
行政长官李家超（后排左三）、东莞市委书记韦皓（后排右二）、中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室副局长王捷（后排右一）、香港中华煤气主席兼赋生资本创始人李家杰（后排左二）、怡斯莱联席董事长陈英龙（前排左）和东莞市委常委、市人民政府常务副市长曾坚朋（前排右）。政府新闻处图片

回应国家「双碳」目标 巩固大湾区实力

为实现国家「双碳」目标，香港致力于2050年前达致碳中和。李家超表示，他在去年《施政报告》已宣布，特区政府会与内地政府协同带领本地企业，在大湾区发展SAF产业链。他指出，相比传统航空燃料，SAF可减少逾八成生命周期碳排放量，是航空业绿色转型的重要一环。

行政长官李家超（前排左八）出席香港可持续航空燃料基地落户东莞投资意向书签署仪式。政府新闻处图片
行政长官李家超（前排左八）出席香港可持续航空燃料基地落户东莞投资意向书签署仪式。政府新闻处图片

他续指，香港在「一国两制」下拥有背靠祖国、联通世界的优势，可把握绿色转型机遇，结合香港的国际化技术与广东省的产业基础，实现资源高效衔接。特区政府将持续深化粤港合作，加强政策对接、产业共融，推动更多绿色项目落地，服务国家实现「双碳」目标，共创大湾区绿色新篇章。

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