爱国主义教育工作小组︱陈清霞获任组长 陈勇等4人任新委员 任期至2027年底

政府宣布委任行政会议成员陈清霞为「宪法和基本法推广督导委员会」下「爱国主义教育工作小组」组长，以及陈勇、庄伟茵、李正仪和李广宇为委员，任期由即日（5月4日）起至2027年底。政务司司长兼「宪法和基本法推广督导委员会」主席陈国基期望，工作小组能结合社会各界力量，全方位开展爱国主义教育。

陈清霞掌舵 4人获委任委员

陈国基表示，陈清霞为行政会议成员，公共事务经验丰富，深信她能带领工作小组结合政府与社会各界力量，提升市民的爱国意识和情怀。他又指，4位新委员均为社会翘楚，在学校教育、本地社区、历史政经文化和传媒宣传等范畴经验丰富，期待与小组全体委员合作，进一步推动爱国主义教育，传承和弘扬爱国主义精神。

「爱国主义教育工作小组」于2024年4月成立，李慧琼（右）为首任小组组长。资料图片

李慧琼当选立法会主席后辞任

政府于2024年4月成立「爱国主义教育工作小组」，李慧琼为首任小组组长，她在当选第八届立法会主席后提出辞任。工作小组的主要职责是就推广爱国主义教育的整体计划和策略、协调政府与非政府机构合作等事宜，向政府提供意见。

工作小组成员名单如下（所有成员任期至2027年12月31日）：



组长

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陈清霞博士



非官方委员

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陈 勇

蔡德升

庄伟茵

顾敏康教授

郭永强

邝美云

刘智鹏教授

李正仪博士

李广宇

李銮辉

李子树博士

彭韵僖

汤修齐

黄锦良

王惠贞

杨 勇



官方委员

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政制及内地事务局局长

公务员事务局局长

商务及经济发展局局长

文化体育及旅游局局长

教育局局长

民政及青年事务局局长

保安局局长

民政事务总署署长

政府新闻处处长

康乐及文化事务署署长

工业贸易署署长

法律政策专员