政府拟修例规管夹公仔机及弹珠机 装置须领有奖娱乐游戏牌照 或需贴沉迷警告

近年，夹公仔机及弹珠机兴起，不少市民或沉迷其中。民青局向立法会民政及文化体育事务委员会提交文件，认为含有博彩成分及成瘾风险的有奖娱乐游戏理应纳入规管范畴，建议修订《赌博条例》，改变现行发牌制度，改为直接向个别游戏装置发出「有奖娱乐游戏牌照」，并考虑要求在机身张贴沉迷成瘾警告。

民青局：涉机率及奖品 理应受《赌博条例》规管

民青局指，根据高等法院在2022年处理一宗「夹公仔机」店舖的裁决，一般「夹公仔机」并不符合《公众娱乐场所条例》中关于「娱乐」的定义，因此现时一般供人付款以夹取机器内物品的「夹公仔机」店舖无需按照《公众娱乐场所条例》领取公众娱乐场所牌照。这导致部分理应属于「有奖娱乐游戏牌照」制度规管范围的游戏设施或场所，在现实上因无法满足拥有公众娱乐场所牌照这前提条件，继而未能取得有奖娱乐游戏牌照，情况并不理想。

当局表示，这些游戏形式可能涉及机率及奖品成份，理应受《赌博条例》规管，需申领有奖娱乐游戏牌照。

直接向装置发牌 处所不用先领公众娱乐场所牌照

另外，当局又指，近年市面上出现了弹珠机等新兴有奖游戏，若其营运涉及提供奖品，理应领取有奖娱乐游戏牌照，故民青局认为规管应是以进行有奖娱乐游戏的装置为目标，针对含有博彩成分及成瘾风险的游戏装置加以适当规管。

因此，当局建议修订《赌博条例》及《赌博规例》的相关条文，解除有关以公众娱乐场所牌照为「组织及经营有奖娱乐博彩游戏」必要前提的规定，使牌照处可直接向个别装置发出有奖娱乐游戏牌照。此安排可让牌照处直接根据游戏装置性质发出有奖娱乐游戏牌照，而无需相关处所须先取得公众娱乐场所牌照，从而更有效在赌博层面方面进行规管。

按「收回成本」原则 或调整牌照费

为加强对有奖娱乐游戏牌照处所的规管，牌照处将会实施一系列措施，包括根据法例施加特别发牌条件，要求所有有奖娱乐游戏牌照持牌人在处所的入口当眼处张贴告示，清楚说明该处所内的装置已获发牌，以进一步提高持牌装置的辨识度。民青局亦会考虑配合法例修改而加入其他牌照条件，对持牌装置作出规定或要求，例如加入有关沉迷成瘾的警告。在检讨上述牌照制度时，当局亦留意到相关的牌照费用自2000年起未有调整。因此，当局会考虑按照「收回成本」的原则，一并研究相关的牌照费用是否需要作调整。

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