汤文龙出席匹克球总决赛 亲身落场与少年切磋 律师会续促进本港体育争议解决机制发展

香港律师会会长兼少年警讯中央咨询委员会委员汤文龙今日（2日）获邀出席「少年警讯区际匹克球大赛2026」总决赛，并担任嘉宾，与少年警讯年青一代以至深资领袖进行双打比赛，亲身落场交流切磋。

一众嘉宾在轻松愉快氛围中互动交流

律师会表示，匹克球结合网球、羽毛球及乒乓球元素，节奏明快、富趣味性，既讲求技巧，亦重视合作与默契。透过这项新兴运动，一众嘉宾在轻松愉快的氛围中互动交流，不但挥洒汗水，更拉近彼此距离，让大家跳出日常专业框架，在活力与欢笑中深化联系，体现健康生活、同侪情谊与互相支持的重要价值。

律师会持续加强在体育法律范畴投入与交流

体育发展亦与律师会工作息息相关。上月律师会于北京进行公务访问期间，汤文龙率领理事会成员拜访国家体育总局，向有关单位介绍律师会过去一年在体育法律方面的工作成果，特别是在体育仲裁领域的最新进展。律师会连续3年到访相关部门，反映律师会持续加强在体育法律范畴的投入与交流。

律师会表示，随着体育产业及盛事经济发展，相关合约、权益及参赛资格等议题日趋复杂，对专业高效的争议解决机制需求亦随之增加。香港政府「体育争议解决先导计划」已于今年第一季初开始接受申请，采用「先调解、后仲裁」模式，并设线上平台及简易程序，以提升效率及处理紧急争议。律师会作为计划的咨询及支持机构之一，将继续推动法律界与体育界协作，促进本港体育争议解决机制的发展。