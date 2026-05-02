冀香港与内地仲裁兼容互补 林定国：协同效应助开拓法律服务

律政司司长林定国早前到访北京，拜访最高人民法院、多个中央部委及仲裁机构。林定国今早(5月2日)在电台节目表示，北京之行成果「充实」，行程中拜会了多个官方部委，包括最高人民法院、最高人民检察院、司法部及商务部等，旨在向内地介绍香港的普通法制度如何协助国有及民营企业「走出去」。同时，他亦到访了北京的仲裁机构、清华大学以及亚洲基础建设银行等非官方及国际机构。林定国指出，此行的清晰目标是增进内地官方与非官方机构对香港普通法制度的理解，并探讨香港如何能更好地配合国家未来的发展需求。

两地仲裁兼容互补 共同开拓服务

对于香港与内地的仲裁合作，林定国表示，内地仲裁业务发展迅速，新修订的仲裁法亦趋向更国际化和开放，这为香港仲裁机构参与内地业务提供了更多机会，例如香港国际仲裁中心已在内地设立办事处，随着国家在仲裁方面更加开放，相信香港仲裁机构有更多机会参与内地业务，反之，内地的主要仲裁机构在香港同样设有业务，在两地法律背景差异下，内地机构的处事方式及程序与本地不同，最重要是做到协同效应，兼容互补。

香港法律制度需与时并进 对接「十五五」规划

为对接国家「十五五」规划，「深化」香港作为国际法律服务和解决争议中心的角色。林定国解释，「深化」意味著在质与量上均需提升。为此，香港的法律制度必须与时并进，保持国际化，例如律政司正对仲裁法例进行大规模检讨，有需要时会进行优化及改善，以维持香港的竞争力。此外，他认为能力建设是另一项深化工作，透过举办交流及培训活动，能有效地向新兴发展中国家等介绍香港的法律制度，透过能力建设项目，让他们对香港法律的运作有更深入的理解，更愿意使用香港的法律服务。

设国际法律人才学院 助建涉外能力

林定国提到，律政司于2024年已成立「国际法律人才培训学院」，作为一个能力建设和交流平台。学院会为内地司法及检察机关等提供「度身订做」的课程，针对他们感兴趣的普通法领域，邀请香港的专家进行为期一至两星期的交流活动，并安排参观法院等。他认为，此举能协助国家建设涉外法律能力，让内地法律人员更了解及掌握国际法律事务，而香港在此方面可以扮演极其重要的角色。

调解周活动贴近民生 深入社区各层面

林定国亦预告即将举行的「律政司调解周」，活动旨在将调解文化推广至社区。为期五天的活动涵盖范围广泛，首日关注学生的朋辈调解，其后数天则分别探讨体育仲裁、首次举办的长者调解，以及处理大厦漏水等社区常见的纠纷，最后一日将是国际调解院主办的「全球调解高峰论坛」。他表示，调解周头四天，是社区性及实务性，调解不应只停留在高层次的商业争议，更应帮助市民大众，以一个合乎成本效益及「以和为贵」的方式解决日常生活中的问题。

