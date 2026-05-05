关爱队服务次数及开支存差异 民政总署称合理：因应区情区需

第二期关爱队已于去年第三季投入服务，民政事务总署表示，截至今年3月31日，关爱队已探访约14.5万个有需要住户，并提供逾2万次支援服务。对于外界关注各区关爱队开支有差异，当局解释各小队在具体服务和规模上，均会因区情区需而有所不同，强调所有开支须经独立会计师审核，确保合规及符合服务社区目的。

截至今年3月 关爱队探访约14.5万个有需要住户

政府2023年起在全港设立452支关爱队，首期服务协议已于去年陆续届满，所有关爱队完成甚至超越KPI要求。政府当时拨备了4.52亿元作为第一期关爱队资助，最后只使用了当中的91%，署方指反映关爱队推行服务时慎用公帑。

第二期关爱队投入服务后，截至今年3月31日，已合共探访约14.5万个长者户及其他有需要住户，并提供约20,500次简单家居或其他支援服务，例如长者义剪、轮椅维修及量血压服务等。此外，各队亦举办了约7,500项地区活动，包括新春嘉年华、长者手机培训班及文物导赏团。

至于各区关爱队服务次数及开支存在差异，民政总署解释，因各小队需因应其服务小区的实际情况及需要而调整，具体运作模式、服务规模及队伍结构均有所不同，属合理现象。

部分关爱队超过两成开支属「其他开支」，如元朗「十八乡中」关爱队该项开支高达43万，占逾40%；屯门区「田景」关爱队占比最高约53%。当局指，开支主要用于购买保险、聘请独立会计师审计帐目等，所有开支均经审核，确保合规及符合服务于关爱社区的目的，由政府资源支付的行政费用不多于资助上限15%。

总署以元朗「十八乡中」为例，指该区城乡交汇，人口结构多元化，亦有不少隐蔽长者及少数族裔家庭，为确保求助得到适时回应，关爱队主动筹措资源增聘人手，提升服务效率。

强调服务非「一刀切」 定期监察确保合规

至于有关爱队未曾协助突发事故却申报相关开支，署方解释，并非每支小队在两年服务期内都会遇到突发或紧急事故，为确保事故发生时能迅速支援，个别关爱队会预先采购及储备应急物资，如干粮、饮用水、充电器、清洁用品、手电筒及急救包等，以备不时之需。

署方强调，关爱队服务并非一刀切，除探访等基本服务外，各队亦会按小区实际情况，举办地区节庆、健康讲座及兴趣班等额外活动，并将政策宣传融入其中。以屯门扫管笏关爱队为例，该队曾举办STEM活动，结合电影观赏与水火箭工作坊，在亲子互动中推广国家科技发展。

地区民政事务处会定期监察关爱队工作，包括巡察或出席关爱队小队的服务、活动，检视工作进度，并根据需要、情况抽查相关记录及文件，如采购及物资记录等，以确保符合要求。关爱队亦按资助协议规定期提交的工作及财务报告让政府持续监察及评估关爱队的表现。

记者：李健威