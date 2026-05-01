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简约公屋︱何永贤：项目为居民提供支援寻求更好发展 营运机构办招聘会助就业

政情
更新时间：14:34 2026-05-01 HKT
发布时间：14:34 2026-05-01 HKT

房屋局局长何永贤今日（5月1日）在社交平台发帖表示，简约公屋旨在为居民提供支援服务，协助他们建立技能和社区网络，安居后可寻求更好发展。营运机构会透过举办招聘会等活动，为企业与求职居民进行配对，并按合约要求聘用一定比例的住户。

营运机构办招聘会 助居民就业

何永贤指出，当局一直主张简约公屋不只是居住，更是为居民提供支援服务，让他们建立个人技能和社区网络，安居后能为自己和家庭作更好规划。

她提到，简约公屋的营运合约虽已要求营运机构聘用一定比例的住户，但营运方往往更为积极。以攸壆路项目为例，营运机构至今已举行3次招聘活动，并计划于下月再度举办。房屋局副局长戴尚诚亦曾到场，鼓励居民把握机会申请心仪工作，指当日现场气氛相当热烈，求职者由刚踏出社会的00后到经验丰富的60后都有，是香港人努力拼搏的最好说明。

驳斥交通不便说法 邻近企业招手

对于有意见认为攸壆路位置偏远，不便上班，何永贤反驳指香港工作机会处处。她举例，项目附近有奶制品公司、保安公司、巴士公司及学校等正积极招聘住户，其中有公司仅需步行约十分钟即可到达。

她相信，随著北部都会区不断发展，居住在元朗、屯门等简约公屋项目的居民，工作机会将会愈来愈多。

 

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