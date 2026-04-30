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大棋盘︱特首下月率商贸团访中亚两国

政情
更新时间：08:29 2026-04-30 HKT
发布时间：08:29 2026-04-30 HKT

特区政府近年积极开拓中东、东盟等新兴市场，特首李家超上任后已多次率领商贸代表团出访，为香港招商引资，扩大朋友圈。在中东局势纷乱下，商界亦要多线发展分散风险，近期把目光投向中亚。政商界消息指，李家超5月下旬率团出访中亚两国，分别是该区经济实力较强的哈萨克和乌兹别克，贸发局正邀请不同界别人士随团。

今次访问团名单由贸发局负责，据闻相关工作已接近尾声，代表团成员包括工商界、专业界别领袖，涉猎不同范畴如金融服务、资源开采等，当中不乏大孖沙参与，亦有本地主要商会代表。行程方面，据知整个访问时长约6至7天，但由于香港与中亚国家没有直航，航程所花时间较长，预料实际行程时间约4至5天。

中亚直航有待恢复

中亚五国包括哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼及乌兹别克。贸发局主席马时亨日前表示，正在评估中亚和南美等地市场潜力，不排除未来开设新办事处。近期贸发局网站亦多次更新与哈萨克、乌兹别克相关的经济资讯，似是为出访两国铺路。

贸发局形容，哈萨克是中亚最发达的经济体，石油资源丰富，国内生产总值及购买力为区内之冠，截至2026年1月本港是该国第四大的亚洲投资者；乌兹别克则拥有丰富的天然资源，人口居中亚各国之首，轻工业有强劲增长势头。

目前香港与哈萨克及乌兹别克没有直航班机，其中哈萨克在疫情后先恢复与广州直航，香港则未有时间表。从香港出发到该两个国家，一般要经北京、广州或乌鲁木齐等内地城市转机。商界近期力争本港与中亚通直航，尤其哈萨克，促进人员往来，作为两地加强经贸合作、旅游的第一步。

行会成员林健锋认为，哈萨克有丰富的天然资源，也是热门旅游目的地，认为本港航空公司若开办直航，定必有助两地的贸易和旅客往来，要转机的话，总行程多几个小时，难免舟车劳顿。他又指，几年前争取开办来往香港及利雅得直航，当初也担心客量问题，但后来「几乎班班爆满」，证明是正确决定。

亦有商界中人指，自从中东爆发战事，国泰已暂停来往中东航班至5月底，腾出的客运航班调往最赚钱的航线，例如往返伦敦，认为国泰应开拓更多非主流航线的直航，拓展航空网络，带来更多新商机。

聂风

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