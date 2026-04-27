部门首长责任制｜未涵常秘惹议 政府改称「行政责任两级调查机制」 倘常秘牵涉其中亦包括

政府提出建立「部门首长责任制」，惟涵盖范围未包括最高级别的常任秘书长，政界关注会否出现漏洞，担心「有镬卸畀下属」等情况出现。立法会公务员及资助机构员工事务委员会明日讨论「责任制」，公务员事务局局长杨何蓓茵今日（27日）发文指，留意到社会对「责任制」有不同理解和意见，为清晰化「责任制」概念和实际运作而再作阐释。她表示，为让两级调查机制的本质更清晰，政府会称此为「行政责任两级调查机制」，调查会以发生的问题为触发点，若问题严重，或涉及广泛或重复性的系统问题，可启动调查；调查对象会涵盖牵涉在有关问题中的所有人员，如常任秘书长牵涉其中，也会包括在内。

杨何蓓茵：「责任制」目的是强化行政问责

杨何蓓茵指，在现行制度下公务员已须为其工作绩效问责，其品行行为也要符合政府要求。工作表现欠佳者会由工作表现管理机制处理；有不当行为者由纪律处分机制处理。两个机制均涵盖所有职级的公务员，包括常任秘书长，「如果工作表现欠佳，后果最严重者会被着令退休；有不当行为者，后果可由警告至革职。」

她提到，去年《施政报告》宣布建立的「责任制」及两级调查机制，目的是强化行政问责，清晰化部门领导级公务员的责任，而并非取代现有的工作绩效问责制度。

杨何蓓茵指，为让两级调查机制的本质更清晰，政府会称此为「行政责任两级调查机制」。调查会以发生的问题为触发点，若问题严重，或涉及广泛或重复性的系统问题，可启动调查。调查由独立的「公务员敍用委员会」进行，更有公信力。调查对象会涵盖牵涉在有关问题中的所有人员，如常任秘书长牵涉其中，也会包括在内。

杨何蓓茵强调，设立「责任制」的主要目的是透过明确要求及制度化部门首长须对部门工作负责，增强部门的执行能力，提升部门的工作效能，未来一段时间，政府继续做好解说工作。

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