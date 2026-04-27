李家超晤湖北省长李殿勋 冀深化经贸创科合作 服务国家高质量发展

行政长官李家超今日（27日）在礼宾府与湖北省省长李殿勋会面，就深化鄂港合作交换意见。李家超表示，香港会继续担当「超级联系人」角色，与湖北携手共进，共同服务国家高质量发展。

李家超欢迎李殿勋率团访港，并指香港是湖北省最大的外资来源地，截至2025年，在湖北设立的港资项目已超过4,660个，足见两地经贸关系密切。他强调，在「一国两制」下，香港拥有背靠祖国、联通世界的独特优势，特区政府已成立「内地企业出海专班」，以更好地服务包括湖北在内的内地企业。

倡两地创科合作 拓「留学香港」品牌

李家超指出，国家「十五五」规划支持香港建设国际创新科技中心。他提到，湖北省持续推动创科及新型工业发展，而香港正加速发展河套深港科技创新合作区，双方在创科领域合作空间广阔。

教育方面，李家超感谢湖北省政府对香港青年的照顾，并将鼓励香港青年把握内地机遇。他表示，特区政府正加速建设「北都大学城」，推广「留学香港」品牌，欢迎更多湖北学生来港升学，期望与湖北加强教育及青年交流，为国家培育人才。

商务及经济发展局局长丘应桦及政制及内地事务局局长谢小华亦有出席会面。