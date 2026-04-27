大棋盘︱乐悠咭电子化存政策两难 完善生物认证可行？

现时60岁或以上人士须透过实名登记的「乐悠咭」，才可使用2元乘车优惠，但只有实体咭，无法如一般用户般嵌入手机NFC功能。劳福局上周回应立法会质询指，正研究开发电子版的可行方案，但提出两大条件，包括身份核证及便利使用。综合政界及专业人士分析，电子版乐悠咭技术上其实很容易做到，但在查核身份方面，可能存在一个政策逻辑上的两难。

乐悠咭目前只有实体咭

根据八达通公司数字，截至今年3月31日，已开通手机八达通数量超过250万。政府估算数字显示，本港未来5年间每年将有约11万至12万名市民年满60岁，合共新增超过56万名合资格申请人。

其实从常理推断，随着科技普及，使用手机八达通的人数会越来越多，若这些市民踏入60岁后，一律要将手机与八达通重新「分家」，确实费时失事。

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乐悠咭政策目的为打击滥用 电子化须保持查核效率

电子化固然是大势所趋，但两难之处在于，会否牺牲身份认证的效率？政府2022年起，逐步推出实名制的乐悠咭，至前年已全面推行。该措施推出最大原因，是过往无记名长者八达通违规使用情况严重，高峰时期每年怀疑滥用个案逾万宗，白白浪费公帑。

实体咭主要作用是查核时简单直接，职员如有怀疑，要求使用者拿出乐悠咭，与照片、身份证明文件一核对，即时知道是否持咭者本人。电子版能否做到同样查核效率是疑问，若职员每次查核时都要长者打开手机APP展示资料，先不论长者是否有能力或意愿配合，执行起来可能比展示实体卡费时。

政府今年微调2元乘车优惠为「两元两折」，实施至今已大半个月。有区议员指，新措施在社区上已消化得七七八八，关键原因是不涉复杂技术细节，「长者都系就咁嘟卡搞掂」，回赠出错等技术问题，只是零星个别事件，没引起波澜。同理，多推一项电子化功能让长者有所选择，原则上不是坏事，但前提是不要带来过多行政负担及潜在争拗，「尤其部分长者对被人查可能好抵触，过程麻烦少少，随时同职员有口角。」

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨指，将乐悠咭内嵌在手机APP中，在技术上很容易。不过他同意，要市民打开八达通手机APP展示资料，所涉及的程序和时间，确实比展示实体卡多，认为长远而言须完善生物认证，包括脸部或指纹功能等，甚至与「智方便」服务合并，加快查核时间。

八达通公司指，有关电子版乐悠咭，正积极与劳福局研究中。提出质询的民建联林琳向笔者表示，现时中、老年人已惯于使用科技产品，疫情后各类手机APP已成生活一部分，如今要使用乐悠咭反而要重新申请一张实体卡，并不合理。她理解推动APP功能更新需时，身份核证方式也需时适应，但电子化是政策大方向，应尽快推动。

她认为要完善身份查核，可透过指纹认证在八达通APP或「智方便」内登记，绑定使用者身份，因指纹是独一无二的，这反而更进一步提升准确度。

聂风