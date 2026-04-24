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林定国访京｜拜访最高人民检察院 参观亚投行探讨香港法律服务发展机遇

政情
更新时间：18:05 2026-04-24 HKT
发布时间：18:05 2026-04-24 HKT

律政司司长林定国今日（24日）继续北京访问行程，拜访最高人民检察院，并参观亚洲基础设施投资银行（亚投行），探讨香港法律服务的发展机遇。

林定国上午拜访最高人民检察院，与最高人民检察院检察长应勇会面。林定国首先感谢最高人民检察院支持香港去年举办第十五届中国——东盟成员国总检察长会议，双方亦就共同关心议题交换意见，包括为内地检察人员安排涉外法律和普通法制度相关培训，以及合办能力建设项目。

林定国（左四）与最高人民检察院检察长应勇（右三）会面。刑事检控专员杨美琪（左三）和国际法律专员丁国荣（左五）亦有出席。
林定国（左四）与最高人民检察院检察长应勇（右三）会面。刑事检控专员杨美琪（左三）和国际法律专员丁国荣（左五）亦有出席。
林定国（左四）与亚洲基础设施投资银行行长邹加怡（右五）会面。国际法律专员丁国荣（左三）亦有出席。
林定国（左四）与亚洲基础设施投资银行行长邹加怡（右五）会面。国际法律专员丁国荣（左三）亦有出席。
林定国（左）与亚洲基础设施投资银行行长邹加怡（右）于会面后合照。
林定国（左）与亚洲基础设施投资银行行长邹加怡（右）于会面后合照。

林定国一行其后参观亚投行，并与亚投行行长邹加怡会面，了解亚投行在香港设立办公室的进展，并探讨亚投行与香港法律业界交流合作，以及更多选用香港法律服务的机遇。

陪同林定国出访的包括刑事检控专员杨美琪和国际法律专员丁国荣，以及政府律师。林定国同日下午结束北京访问行程回港。

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