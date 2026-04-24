林定国访京｜拜访最高人民检察院 参观亚投行探讨香港法律服务发展机遇
更新时间：18:05 2026-04-24 HKT
发布时间：18:05 2026-04-24 HKT
发布时间：18:05 2026-04-24 HKT
律政司司长林定国今日（24日）继续北京访问行程，拜访最高人民检察院，并参观亚洲基础设施投资银行（亚投行），探讨香港法律服务的发展机遇。
林定国上午拜访最高人民检察院，与最高人民检察院检察长应勇会面。林定国首先感谢最高人民检察院支持香港去年举办第十五届中国——东盟成员国总检察长会议，双方亦就共同关心议题交换意见，包括为内地检察人员安排涉外法律和普通法制度相关培训，以及合办能力建设项目。
林定国一行其后参观亚投行，并与亚投行行长邹加怡会面，了解亚投行在香港设立办公室的进展，并探讨亚投行与香港法律业界交流合作，以及更多选用香港法律服务的机遇。
陪同林定国出访的包括刑事检控专员杨美琪和国际法律专员丁国荣，以及政府律师。林定国同日下午结束北京访问行程回港。
最Hit
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底 大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同 Agnes点解受大伯针对？
2026-04-23 17:11 HKT
马会以榄球连系社区
2026-04-22 18:00 HKT
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
2026-04-23 15:44 HKT