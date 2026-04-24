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市场化营运｜康文署推三泳滩及鲤鱼门公园度假营招商 冀打造成康乐及水上活动热点吸客

政情
更新时间：16:15 2026-04-24 HKT
发布时间：16:15 2026-04-24 HKT

去年《施政报告》提及，康乐及文化事务署将在指定设施引入「市场营运」模式。康文署今日（24日）宣布，为提升辖下设施吸引力，现邀请商业机构及团体就三个指定公众泳滩及鲤鱼门公园度假营提交市场化营运意向书，冀将场地打造成为康乐休闲及水上活动热点，吸引更多旅客和市民。

三泳滩引入市场力量 打造水上活动热点

康文署公布，为现就以下三个指定公众泳滩邀请商业机构或团体提交意向书，以商业营运方式发展，优化设施包括荃湾区马湾东湾泳滩、屯门区蝴蝶湾泳滩及南区大浪湾泳滩。

有兴趣的机构须于6月18日或之前提交意向书。署方将于5月26日下午二时，于沙田康文署总部举行简介会。

鲤鱼门公园度假营提升营运

与此同时，康文署亦为鲤鱼门公园度假营引入市场营运模式招募意向。署方邀请有兴趣的商业机构和非牟利团体，就整个度假营的营运及建设提出可行建议，以提升其作为康乐休闲热点的定位。

有意向的机构须于6月10日或之前提交计划。相关简介会将于5月11日下午三时，在鲤鱼门公园度假营康乐馆举行。

文体旅局局长罗淑佩早前表示，不少市民对浮潜、划艇和直立板等活动有兴趣，当局乐意与沙滩营办商协商计划。她预计，日后营办商会以合理价钱提供服务，强调不可能令沙滩变成「奢侈品」。

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