香港五年规划｜李家超晤港区人大政协听取建言 争取尽早发布公众咨询文件

李家超今（23日）在社交平台表示，下午在政制及内地事务局局长谢小华陪同下，分别与港区全国人大代表和港区全国政协委员举行座谈会，就制定首份香港五年规划进行交流，并听取他们分享真知灼见。

香港五年规划结合有为政府和高效市场 为未来发展指明方向

李家超表示，香港五年规划将是一份具前瞻性、策略性和可操作性的指导文件，把有为政府和高效市场结合起来，为未来发展指明方向，成为统领各项工作的总纲，确保政策具有宏观性、战略性、前瞻性、科学性及操作性。同时，香港五年规划为中长期的方向性、战略性文件，勾勒出未来五年的发展愿景、重点领域和重大举措，为香港社会经济民生发展提供清晰的路线图和时间表。

李家超冀港区人大和政协继续建言献策

李家超指，这是香港首次制定五年规划，时间紧迫、研究工作量大。五年规划涵盖民生和社会发展，关系市民福祉和社会进步，政府会争取尽早发布公众咨询文件，广纳意见，在过程中凝聚共识。因此，社会各界和市民大众共同参与制定未来的愿景和目标十分重要。

李家超表示，港区全国人大代表和港区全国政协委员是国家治理体系的重要一员，非常熟悉国家政策及最新发展，更是香港特区与国家的重要桥梁，对香港如何融入和服务国家发展对大局有精辟见解，他殷切期望他们继续建言献策，为编制首份香港五年规划提出积极务实、高效创新的建议。