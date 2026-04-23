陈国基访韩︱考察韩国大学自资营运模式  为北都大学城规划取经

政务司司长陈国基今（23日）率领「北都发展委员会」辖下「大学城筹划及建设组」代表团，继续韩国的访问行程，实地考察首尔的大学及与官员会面，为北都大学城的规划建设提供切实参考。

代表团访庆熙大学 借鉴院校发展模式

代表团上午到访庆熙大学首尔校区，代表团与该校校长金镇想等代表会面，了解大学自资营运模式和达致财务可持续发展的经验，并参观校内不同设施包括初创中心，听取中心代表介绍如何通过不同计划协助人工智能、机械人及生物医学等高增值科技初创企业发展业务。陈国基期望，庆熙大学开拓多元化营运资金来源的成功例子，能为北都大学城自资发展的专上教育院校提供参考；而该校结合学术研究、创新思维、初创企业孵化和产业联动的发展模式，也可堪借鉴。

陈国基晤首尔政务副市长 冀港韩院校共设合作项目

代表团其后出席交流午宴，与釜山镇海自由经济区厅、仁川国际大学城基金会以及多所韩国顶尖大学代表，就如何打造深度融合高等教育、科学研究和产业的大学城交换意见，同时通过是次访问考察，促进教育领域的交流合作。代表团下午与首尔市政务副市长金炳玟会面，就政府与大学合作、吸引国际知名院校和人才、校园和创新区规划，以及两地未来的合作机会等深入交流。

陈国基说，香港和首尔两座城市同样致力推动教育、科技与人才发展深度融合，合作潜力深厚。连日来代表团到访首尔及其他韩国城市，与不同高等教育院校、研究机构及政府部门代表，就大学城规划和发展交换意见，他们在校园规划、产学研合作、人才培育以及多校共用校区模式等方面经验丰富，有关讨论极具启发性。他热切期待韩国的顶尖学府与香港院校在北都大学城共设合作项目，共同培育具国际视野的创新人才。其后，代表团礼节性拜会中国驻韩国大使戴兵，向他介绍了香港北都大学城的规划和发展情况。