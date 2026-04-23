林定国访京｜与港澳办副主任农融会面  汇报维护国安等工作进展

律政司司长林定国与律政司代表团昨日（22日）下午拜访北京中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室，并与中央港澳办、国务院港澳办副主任农融会面。林定国于会上介绍律政司工作及今年计划，包括配合国家「十五五」规划深化香港作为国际法律及争议解决服务中心地位的举措、维护国家安全相关工作，以及法律适应化工作的最新进展。

律政司将与中央各部门保持紧密联系 共同推动高质量法治建设

林定国对港澳办长期以来对特区政府及律政司的关心和支持表示衷心感谢。他指，律政司将继续坚定落实「一国两制」方针，善用香港的制度优势，积极配合国家发展需要，并与中央各部门保持紧密联系，共同推动高质量法治建设，为国家发展贡献力量。

与沈春耀会面 讨论《基本法》在港实施情况

林定国今早参观清华大学校史馆，与法学院及香港学生代表交谈，了解他们在大学的学习和生活情况。林定国其后与清华大学法学院院长崔国斌举行座谈会，并与清华大学党委副书记过勇和全国港澳研究会副会长、清华大学法学院教授王振民会面，就法律人才培训等相关议题交流意见。他下午与全国人民代表大会常务委员会法制工作委员会主任、全国人大常委会港澳基本法委员会主任沈春耀会面，讨论宪法和《基本法》在香港的实施和推广，并探讨粤港澳大湾区律师等相关事宜。

林定国一行昨日上午参观国际商事仲裁中心（北京），探讨仲裁中心与香港仲裁业界在人才交流及业务拓展上的合作。他下午到访中国国际经济贸易仲裁委员会（贸仲委），就贸仲委与香港业界在国际经济贸易仲裁和国际商事调解的合作机遇交换意见。

林定国其后拜访中央港澳工作办公室、国务院港澳事务办公室，与农融副主任会面，介绍律政司的工作及今年计划，包括配合国家「十五五」规划深化香港作为国际法律及争议解决服务中心地位的举措、维护国家安全相关工作，以及法律适应化工作的最新进展。