邓炳强去信谴责BBC报道偏颇失实 斥对本港法律体系作毫无根据指控

保安局局长邓炳强致函英国广播公司（BBC），强烈谴责该媒体一篇题为《The Hong Kong rape allegation that led to blackmail conviction》的报道偏颇失实，认为文章忽视香港特区严谨的司法程序，并对本港法律体系作出毫无根据的指控。

邓炳强：法庭定罪前已全面考虑所有证据及犯罪元素

邓炳强在信中强调，涉案女子Isabel Rose因勒索及妨碍司法公正而被定罪，是经公开及独立法庭审讯后的结果。被告在案件中有法律代表，控方亦须在刑事定罪标准下达至毫无合理疑点的举证门槛。法庭在定罪前已全面考虑所有证据及犯罪元素。

他指出，法庭已颁布长达300页的裁决理由，并已公开供公众查阅，详细说明法庭审议过程。证据显示被告试图利用虚假指控以获取巨额金钱利益。法官在裁决理由中认为被告「不诚实、不可思议及不可靠（dishonest, incredible and unreliable）」，并因其庭上证供与其书面陈述及医疗报告之间存在诸多矛盾，而拒绝接纳其证词。

邓炳强否认报道暗示香港警方未尽力调查

邓炳强亦坚决否认报道中暗示香港警方未有尽力调查强奸指控的说法，批评有关指控与事实不符。他表示，香港警方非常重视所有性暴力举报，投诉人的指控已获适当调查，但调查过程中发现与投诉人说法不符的证据，最终导致被告被控勒索及妨碍司法公正。

对于报道指投诉人在举报过程中未获足够支援，邓炳强认为有关说法毫无根据。他指出，香港警方高度重视打击性暴力案件，保护受害者权益及安全，并减轻受害者在协助调查时所承受的压力和心理创伤。警方在处理此类案件时严格遵守既定专业守则，而在本案中，被告在整个举报过程中有非政府组织的社工陪同。

邓炳强对BBC选择刊登一篇试图破坏香港特区法律制度诚信的偏颇文章表示遗憾，谴责有关报道试图无视法庭的司法裁决，误导公众。他批评这种不负责任的报道不仅扭曲事实，更可能阻碍真正受害者挺身而出，而这正是该文章表面上声称希望防止的情况。

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