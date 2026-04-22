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大律师公会出席国际破产执业者组织年会 毛乐礼、薛日华：香港司法制度助巩固投资者信心

政情
更新时间：19:47 2026-04-22 HKT
发布时间：19:47 2026-04-22 HKT

香港大律师公会主席毛乐礼资深大律师及副主席薛日华资深大律师，继续伦敦之行，他们在当地时间星期二，出席国际破产执业者组织（INSOL International）年度会议。毛乐礼在会议期间，与其他海外嘉宾就国际商事及资产重组涉及的跨境司法程序交流，他指香港的普通法制度与国际接轨，巩固国际债权人和投资者的信心；薛日华也表示，受惠于香港与内地确立了司法互认及协助机制，香港在涉及内地的跨国重组方面有独特机遇，进一步巩固香港作为国际破产重组中心的地位。

薛日华 : 香港拥有健全司法制度  有助巩固国际投资者信心

薛日华获邀在其中一场专题讨论担任演讲嘉宾，她表示香港去年新股（IPO）集资额为全球第一，集资额超过2,800亿港元，随著内地企业加快出海，涉及跨境投资的案件日益增加，而上市时企业普遍会采用跨司法管辖区的企业架构，例如控股公司在海外、上市企业在香港，而公司部分资产在内地，在遇上重组需要时，对香港法律的需求也会增加。香港与内地自2021年签订合作框架后，两地建立了全面的跨境破产程序互认及协助机制，有助推动高效便利的破产和债务重组制度 ，她指香港拥有健全的司法制度，兼备连通内地及国际的独特优势，将持续提升香港作为国际金融中心的核心竞争力。

香港大律师公会副主席薛日华资深大律师（右二）获邀担任其中一场专题讨论的演讲嘉宾。
香港大律师公会副主席薛日华资深大律师（右二）获邀担任其中一场专题讨论的演讲嘉宾。
薛日华指香港的司法制度健全，有助巩固国际投资者的信心。
薛日华指香港的司法制度健全，有助巩固国际投资者的信心。

一连3日的国际破产执业者组织年会，吸引了来自十多个司法管辖区、超过1000名金融、法律及企业代表出席。会议主题围绕资产重组、破产、跨境程序等等热门法律议题。

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