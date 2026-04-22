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陈曼琪支持《拨款条例草案》 就法律、妇女家庭等五方面提建议

政情
更新时间：17:12 2026-04-22 HKT
发布时间：17:12 2026-04-22 HKT

立法会今日（22日）恢复二读《2026年拨款条例草案》辩论。选委界议员陈曼琪支持有关《草案》二读，认为2026年财政预算案稳中求进，经济增长势头良好，体现特区政府努力发挥香港优势，对接国家「十五五」规划，融入和服务国家发展大局。同时，纾解民困措施亦较去年多。

陈曼琪支持《2026年拨款条例草案》。
陈曼琪支持《2026年拨款条例草案》。

陈曼琪并就法律、妇女家庭、长者、爱国主义教育及其他五方面提出建议，建议包括深化香港国际法律及解决争议服务中心：打造国际仲裁枢纽、推动法律科技发展、强化人才培训，增加资源予「香港国际法律人才培训学院」，聚焦国际商事、海事、跨境合规与域外法律查明领域等，及为未能纳入「服务提供者名册」的中小型专业服务提供者（包括中小律师行及大律师），提供实用电子平台以协助推广业务。

妇女及家庭全面发展：善用「妇女自强基金」、制定《香港妇女全面发展蓝图》、深化数位协作、家庭家教家风建设，及精准规划托儿资源。

支援长者与银发经济方面：明确银发经济策略，及精准支援弱势长者；弘扬中华文化与爱国主义教育方面：促政府提供实际开支与未来预算数据，统筹「爱国主义教育工作小组」及推动红色旅游，创新VR/AR沉浸式博物馆导览，厚植家国情怀等。

至于其他建议方面，陈曼琪还建议增设「托儿开支免税额」、「聘用外籍家庭佣工免税额」；增加「长者医疗券」金额、关爱基金下设「老战士关爱支援计划」，落实老幼共托，加快落实「部门首长责任制」，深化公务员管理及薪酬制度，提升工作效率等。


 

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