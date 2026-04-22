油价｜内地减油价 香港可效法？政界吁加快发放补贴 加强监察「加快减慢」情况

中东战事引发国际油价急升，特区政府早前推出4招临时措施应对，包括商用车船柴油每公升补贴$3、非私家车辆隧道费半价等。近日油价稍为回落，国家发改委4月22起下调内地的汽油及柴油零售价格，每吨分别下调555元、530元。 是内地今年第8次调价窗口，亦是今年首次减油价，香港又能否效法？有政界人士认为，政府在调控市场价格方面的空间有限，难像内地般直接干预定价，但呼吁政府加快发放补贴，也要加强监察是否有「加快减慢」情况出现。

林健锋：应持续监察油公司「加快减慢」现象

行政会议成员林健锋表示，香港燃油供应受制于入口价格，难跟内地相比，但认为政府应持续监察油公司「加快减慢」现象，提高透明度，「(其他地方)减了4日你先开始减，就有问题」。他指特区政府现时每周公布车用燃油价格变化资讯，有助公众监察。

立法会议员何敬康表示，政府早前提出为商用车柴油提供每公升3元的补贴，已是在现有资源下的极大市场操作，因此难以像内地般直接干预定价。他呼吁政府加快发放补贴，「业界呢两个星期伤害已很大，不能单靠等四月底安排」。

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何敬康倡允巴士公司「短暂调整票价」

何敬康透露，近期接获两大专营巴士公司求助，向他反映营运面临困难，指燃油成本上升导致每月营运开支大增。他解释，巴士公司与航空公司可灵活调整燃油附加费不同，巴士票价受严格法例管制，在现行机制下无法直接转嫁燃料成本至乘客。

他担心即使3元资助能解燃眉之急，但若极端油价持续超过两个月，巴士公司营运将百上加斤。他理解政府需捍卫自由市场原则，对直接管制油价有保留，但建议在不干预市场的前提下，考虑非常时期的临时措施，包括探讨允许巴士公司限时内作「短暂调整票价」，透过非永久性加价舒缓营运压力。

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经济学者李兆波直言，香港与内地经济体制不同，加上内地拥有炼油厂控制成本；相反香港燃油依赖进口，成本先天已较高，难效法内地干预油价或为油价利润「封顶」。针对公共交通营运压力，他建议政府动用公帑补贴巴士公司、小巴营运商等额外燃油开支，相信数个月的资助额也只是约1亿元，对政府而言是小数目，惟应避免将成本转嫁市民。

记者：陈俊豪