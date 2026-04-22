预算案辩论｜管浩鸣不满一刀切推「资源效率优化计划」 续削减社福机构拨款

立法会今日（22日）恢复二读《2026年拨款条例草案》辩论。选委界议员管浩鸣指，预算案社福部分令人失望，因政府继续用「一刀切」做法，推进「资源效率优化计划」，每年节省政府2%经常开支，意味要继续削减社福机构拨款。

管浩鸣：结构性财赤危机尚未脱险

管浩鸣表示，多次向财爷提出，社福机构面对困境要维持良好服务，甚至未来要增加服务，在资源有减无增情况下是不可能做到，但社福机构储备都会有用完的一日，届时服务很大机会出现断层。他希望政府可就措施作调整，更具针对性帮助社福机构。

他又指，预算案显示综合帐目仍然赤字，帐面上计及发债净所得才可以收支平衡，说明结构性财赤危机尚未脱险，预计至2031年，累计赤字将高达3000多亿元，所以政府不能因为短期的表面盈余而掉以轻心。他期望政府能正视结构性财赤问题，为香港长远发展奠定稳健的财政基础。

管浩鸣表示，坊间关注预算案近年将「发债当收入」的做法，政府声称在盈余当中，有高达1,033亿元是透过债券得来的贷款。如果撇除这笔款项，政府实际面临高达1,004亿元的严重赤字。他形容此做法如同一个人用信用卡借钱来填补日常开支，然后指自己有储蓄，这种会计处理手法，实际上有待商榷。

倡扩阔税基 检讨利得税税率

管浩鸣建议，开源方面应致力扩阔税基，例如检讨利得税税率，研究让盈利高的企业交多些税，同时研究设立消费税，以增加恒常财政收入。节流方面，他认为削减编制职位对减少公务员开支实际作用不大，反而应善用人工智能代替聘用更多公务员，务求减低政府开支。



至于北都等大型项目，管浩鸣认为政府须向社会说明其中长期回报、经济效益，以及估算基础。政府亦可提供不同情景下的估算区间，避免公众误解累积。外汇基金的运用必须谨慎，外汇基金关乎公共财政和金融安全，并非「猪仔钱甖」，亦并非「过年逗多啲利是，见松动就抽少少出嚟使」。

邓家彪：需确保本地雇员就业优先

工联会邓家彪表示，需确保本地雇员就业优先，尤其是优质就业优先，认为毫无节制输入外劳，必定影响本地员工安全感与获得感。他提到最近生效的「连续性合约」468制度，认为是良好政策，能帮助「打工仔女」，但很多雇主的应对方法是连兼职都不再聘请，全部申请输入外劳，这似乎令劳工界和「打工仔女」努力改善生活的盼望一扫而空，他希望政府能坚持「投资于人」。

陈祖恒：要因应形势与时并进优化

身兼生产力促进局主席的纺织及制衣界陈祖恒表示，要抓紧国家机遇，预算案落实细节上要因应形势，与时并进。他明白政府要谨慎「睇实盘数」，但投资未来都要兼顾好，适当及果敢将政策和资源投放，推动传统优势产业和新兴产业，深度对接「十五五」产业布局，引领产业创新。

他指中小企占全港企业超过98%，而他们亦都肯出钱「落水」，关注是否可以随「BUD专项基金」新措施实施一年，将配对方式3比1，「扭松」到至少2比1，而「申请易」和AI资助，可「扭尽」做到1比1。

陈祖恒表示，十五五规划好重视北都发展，新兴产业好难立即做到「周身刀，张张利」，认为要先聚焦「我哋最掂𠮶一两瓣」 ，如生命健康科技，可将精力集中先打造王牌产业，之后再幅射至其他产业。

记者：曹露尹

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