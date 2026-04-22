大棋盘︱江旻憓完成放弃外国护照 立法会实现「全华班」

立法会上任逾3个多月，《星岛》早前统计90名议员的出席率、投票在席率等数据，发现大部分议员全勤，包括被称为「成功转型」的旅游界议员江旻憓，她至今所有会议出席率均为100%，相当勤力。「剑后」在酝酿参选立法会之初，已受到公众极大关注，焦点之一是她拥有加拿大护照，据悉她已完成放弃手续，令本届立法会实现「全华班」。

江旻憓月前已完成放弃 未特别公布

基于历史原因，香港回归前部分中产精英阶层移居海外，他们及其下一代因而获得外国居留权，江旻憓的加拿大护照亦由此而来。对持有人而言，他们即使长居香港甚至在港从事公职，外国护照都视为旅游证件继续使用，但若然担任立法会议员等重要公职，外国护照就变得敏感。

江旻憓获同僚赞勤于学习

去年立法会选举前夕，原本盛传江旻憓剑指地区直选，惟她持有加拿大国护照，赶不及放弃手续，最终空降容许有外国国籍或居留权的旅游界，并成功当选。她报名参选当日，承认有加拿大护照，但已启动放弃护照程序。最新消息是手续已在约一、两个月前完成，只是江旻憓没特别公布。

回归以来，立法会议员拥有外国护照或居留权大不乏人，例如上届有会计界黄俊硕、法律界林新强、地产及建造界龙汉标；第六届则有建测规园界谢伟铨（2021年竞选连任时放弃）。梁君彦2016年登上主席宝座前，亦曾持有居英权。

去年12月的立法会选举，至少4名候选人申报有外国护照或居留权，除了江旻憓，包括参选商界（第一）的李家聪、参选建测规园界的林家辉有英国居留权；争取连任的黄俊硕申报有英国及加拿大居留权，最终只有江旻憓一人当选。换言之，江旻憓完成放弃加国护照后，立法会再无议员拥有其他国家的居留权，今届立法会是首次实现「全华班」的议会。

由运动员、马会经理转跑道至政界，江旻憓出席率满分，同僚之间又如何评价其表现呢？近日她与九龙城区议员黄文莉开设地区办事处，撑场的立法会主席李慧琼就大赞江旻憓工作努力认真，经常为旅游界发声。负责协调功能界别的自由党主席邵家辉指，江旻憓由为港争光的运动员转型为议员，在地区工作、公共政策等方面实战经验，的确需时累积，但从近月观察到江旻憓勤于学习政策、为人善良，本身底子不俗。

由旅游界转战选委界的姚柏良则以「引路人」角色，联同江旻憓出席旅游相关活动、与业界会面等。他向笔者指，不同议员合作常见，自身在选委界进一步展拓旅游业与其他界别的关系，发展「+旅游」机遇，江旻憓则多与业界沟通，各有侧重点。他亦喜见江旻憓勤于学习，发言渐见充实、自信心提升，相信她会继续进步。

另一边厢，新民党议员陈家珮早前在湾仔逆线行车，被控不小心驾驶，立法会监察委员会已开会跟进。据了解，监委会已完成讨论并会作处分，正待合适时机公布。根据议员守则，议员不当行为的处分由轻到重，分为书面警告、书面警告及当面训诫，或藉议案训诫、谴责或暂停职务，预料今次处分属较轻微的第1级或第2级。

聂风