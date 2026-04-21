体育总会管治︱议员忧未如期获认证影响运动员资助 罗淑佩：不会一刀切

港协暨奥委会针对体育总会制订守则，涵盖董事会管治、运动员选拔及教练管理等范畴，机构管治水平达标的体育总会可获发确认证书。立法会民政及文化体育事务委员会今日（21日）举行会议，有议员担忧如有总会未能如期取得《合规证书》或会影响运动员资助。

文化体育及旅游局局长罗淑佩强调，强化体育总会管治的改革，不会影响运动员资助。港协暨奥委会副会长霍启刚亦表示，有信心大部分总会能在未来半年内达标，过程中运动员的训练与出赛将不受影响。

民建联郑泳舜忧虑，如有总会未能如期取得《合规证书》，或会影响运动员资助。罗淑佩表示，不希望改革影响到运动员的训练与出赛。她指出，由于每年投放于体育界的资助金额庞大，达逾80亿元，因此机构管治显得尤为重要。康文署在制定有关拨款扣减机制时，会充分考虑运动员出赛和训练的需要，强调不会「一刀切」削减资助，会与港协暨奥委会加强合作，尽量协助总会改善表现。

霍启刚补充指，今次改革属新的尝试，旨在与政府建立互信，共同提升企业管治水平，并有信心大部分总会能于未来半年达标。他指，部分总会可能仅因修改章程或寻找合适人选等问题而需时处理，未来半年将继续积极鼓励及协助各总会达到要求，并会与局方紧密沟通，确保政策顺利落实。

庄家彬促规管自称「总会」体育机构

选委界庄家彬指出，坊间出现不少自称「总会」的机构，但并非港协暨奥委会的属会，没有资格委派运动员参加亚运会或奥运会，却与运动员签订合约，造成误导。他询问当局会否考虑对机构名称作出规管。罗淑佩称，需要具体例子以了解情况，特别是涉及签约误导的个案，当局或可即时采取行动，而不仅是修改名称。

霍启刚解释，在现行公司法下，难以规管公司选用「总会」等名称，只要不与现有公司或总会重名即可。他呼吁，随体育运动发展迅速，运动员或家长若不确定个别体育会是否具备官方代表资格，应主动联络港协暨奥委会查询。他补充，港协暨奥委会的官方网站已列出所有会员名单，供公众查阅。