五年规划｜李慧琼：已总动员按议员范畴设多个小组 陈振英料上半年收集意见交政府

特区政府将制定香港首份五年规划，行政长官李家超今早（21日）表示，争取本季内发表咨询文件，目标是本年内发表正式规划文件，又表示政府已与立法会成立协同机制，共同研究。立法会主席李慧琼表示，全力支持行政长官及特区政府相关工作，已总动员按议员范畴或界别成立多个小组。立法会内务委员会主席、总协调人陈振英向《星岛头条》表示，立法会将与政府协同研究，透过辖下已成立的小组，按国际金融中心、北部都会区发展等六大方向咨询业界，料上半年收集意见交予政府，形容时间紧迫。

涵国际金融中心、北都等小组

陈振英指，内会早前已成立「香港主动对接国家『十五五』规划小组委员会」，由另一位立法会总协调人吴秋北担任小组主席，并下设六个分组，包括国际金融中心、北部都会区发展及区域融合等。

陈振英表示，立法会将分工配合政府制订五年规划的工作，由不同议员咨询相关业界及团体，整理意见后，再提交至政制及内地事务局作研究，以助政府草拟框架性的五年规划。他又指，待框架性规划推出后，政府进行公众咨询时，议员会再次协助当局收集各界对草案的意见，供政府作后续修订，最终方案将提交至立法会审议。

他预期整个过程将非常紧凑，因今年只剩下约8个月，估计每个步骤只有两个月时间。他表示，立法会将争取于上半年内收集好所有意见并提交予特区政府，以便当局尽快拟定第一份草案，并预留时间作公众咨询。

吴秋北：加紧时间、争分夺秒听取各方意见

对于政府计划提早就首份五年规划进行公众咨询，立法会总协调人、香港主动对接国家「十五五」规划小组委员会主席吴秋北表示欢迎，认为有助更广泛收集民意、汇集民间智慧的做法。他指出，虽然时间紧迫，但相关工作宜早不宜迟，鉴于现已是「十五五」的开局之年，应加紧时间、争分夺秒听取各方意见，以在年内形成最终的规划定稿。

吴秋北透露，议员对此反应踊跃，续指下一步将与内会主席、总协调人陈振英及立法会主席李慧琼沟通，并与政制及内地事务局对接，以商讨更具体的协同研究及意见收集方式。

李慧琼：会继续实地了解北都发展

立法会主席李慧琼发稿指，立法会全力支持行政长官及特区政府相关工作。在协同机制下，行政立法发挥更好的良性互动，互相配合，增强伙伴力量。她指，立法会已总动员，按各议员所属范畴或界别及其专业知识和经验，成立多个小组，分工合作进行专题研究及分析、汇集不同界别意见，以配合并助力特区政府制定好香港五年规划文件，清晰展示香港未来五年经济、社会、民生等多个范畴的发展目标、策略和路径。

李慧琼又指，香港五年规划意义深远，与市民息息相关，立法会作为香港特区管治团队重要一员，亦是最重要的民意汇集地，全力协助特区政府制定好五年规划，义不容辞。她指内会已成立香港主动对接国家「十五五」规划工作小组委员会；发展事务委员会亦已设立北部都会区发展事宜小组委员会。议员将积极联络社会各界，并邀请专家、业界代表、民间组织等持分者参与这个过程，凝聚各界共识，向政府建言献策，成为政府坚实的合作伙伴。

李慧琼说，正如国务院港澳办主任夏宝龙早前指出，特区政府制定香港五年规划，很有意义，应该突出北部都会区这个重点。她表示，立法会议员过去一个月已两度前往北都考察，掌握最新发展情况。这将有助议员更精准到位向政府反映意见。立法会稍后会继续实地了解北都其他发展。

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记者：李健威