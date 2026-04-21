反修例特别更生项目｜李家超：提供真心悔意及改过自新机会 会因时制宜稳妥推行

就反修例事件中超过7,000名被捕但未被检控的人士，政府早前表示，已在过去一至两年推出「特别项目」，以给予他们更生机会。行政长官李家超今日（21日）出席行会前会见传媒时，指出特别项目让有真心悔意及决心的青年有机会重新出发，并会以检控以外、符合法律的方式处理相关个案，强调保安局将会按实际情况，因时制宜地稳妥推行此项目。

李家超强调，2019年发生的事件是有人意图推动「港版颜色革命」，以制造广泛暴乱，期间有年轻人被误导。政府一直支持给予犯错人士有改过自新的机会，在现行制度下，已有针对被定罪人士的感化令、监管令及教导所等更生计划。至于18岁以下犯错的青少年，则有警司警诫计划，可让他们免于检控而改过自新。

李家超指出，保安局在过去两年推出特别项目，正是为了向在2019年「黑暴」期间犯错的青年，提供真心悔意及改过自新的机会。他指当局会以检控以外，并符合法律的方式处理相关个案，让有真心悔改意向的青年可以重新出发。他强调保安局将会按实际情况，因时制宜地稳妥推行此项目。