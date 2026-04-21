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部门首长责任制不涵常秘 李家超：反对「搞个人针对」 常秘助制定政策 最终责任在司局长

政情
更新时间：11:17 2026-04-21 HKT
发布时间：11:17 2026-04-21 HKT

政府早前就「部门首长责任制」向立法会提交文件，惟涵盖范围未包括最高级别的常任秘书长，政界关注会否出现漏洞，担心「有镬卸畀下属」等情况出现。行政长官李家超今早（21日）出席行会前见记者，他回应指制度目的是确保部门有效提供服务及自我求进，并非「搞个人针对」。他澄清，常任秘书长的角色是协助司局长制定政策，最终政治问责责任在于司局长；但他同时重申，若机制启动第二级别调查，无论任何职级的公务员（包括首长级第八级），只要犯错均须按既定机制追究，强调「所有人都在调查网内」。

李家超：责任制为推动部门「自我求进」

李家超表示，设立「部门首长责任制」核心目的是确保政府透过各部门向市民提供优质服务，若部门做得好、管理得好、政策执行得好，对市民福祉便有莫大裨益。因此，责任制的设计是为从机制上让公务员发挥力量、确保资源到位，并由「最高负责人」的部门首长推动部门「自我求进、不断进步」。

李家超：若常秘表现不到位 司局长会亲自处理

对于常秘未被纳入名单，李家超解释，新制度设计是将司局长的「政治问责」与公务员的「行政问责」并行，常秘往往是协助司局长制定政策，最终责任是司局长负责。他相信若常秘表现不到位，司局长亦会亲自处理。他又明言，反对任何故意「搞针对」行为，认为这对尽心尽力工作的公务员不公平。

李家超形容，部门首长是承担责任的「开启点」，若事件严重或涉及整个部门的运作问题，便会启动「第二级调查」，届时所有公务员，无论阶级高与低、是基层还是D8政务官，只要在调查中发现有犯错，同样会按例问责。他指「责任制」初步法律建议及文件已提交立法会，稍后将交由相关委员会作充分讨论，以进一步确立该制度的法律基础。

记者：陈俊豪

摄影：汪旭峰

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