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篮球博彩叫停｜李家超：不能忽视风险盲目推进政策 政府认可马会合法博彩、慈善公益方面贡献

政情
更新时间：10:43 2026-04-21 HKT
发布时间：10:43 2026-04-21 HKT

行政长官李家超出席行会前见记者，就煞停篮球博彩一事，他重申特区政府政策是不鼓励赌博，民青局在检视政策时如发现风险，必须妥善分析安排如何影响博彩市场。

李家超强调，非法赌博「预测市场」平台过去两年发展非常快速，如忽视有关风险，并不是正确的做法。而现时「预测市场」涵盖不同活动，当中40%是体育。他指「预测市场」交易量大量增长，可以透过加密货币下注，基于现有风险，局方不应盲目推进政策。

他提到，马会在合法博彩活动方面表现出色，亦对慈善公益方面有大量投入，政府认可他们的贡献，有信心他们会继续妥善经营合法博彩活动。

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