粤港澳融合｜议员关注政府推动政策仍以香港为本位 谢小华：会将三地「制度之异」转化为「制度之利」

特区政府重视推动大湾区建设，有立法会议员关注，政府许多社会政策仍以香港为本位，但香港已融入大湾区发展，关注政府从大湾区角度进行顶层设计，检讨医疗、安老及税务等政策。政制及内地事务局局长谢小华今日（20日）出席立法会出席政制事务委员会时承认，粤港澳三地在制度上存在差异，例如税制，当局考虑政策的时候，需将粤港澳三地的「制度之异」转化为「制度之利」，同时兼顾「一国两制」下香港普通法体系的独特性。

议员促政府以大湾区本位制定安老政策

工联会黄国表示，越来越多香港人选择回到内地读书、工作及生活，他近期收到多宗个案反映，政府在鼓励长者回乡安老的政策下，其子女的免税额却于上个月被取消，亦有长者持长俸到深圳退休，虽仍在香港缴税，却无法申请「生果金」，原因是受香港地域限制。黄续指，现时政府许多社会政策仍以香港为本位，但香港已融入大湾区发展，政府应研究是否可从大湾区整体角度出发，制定如医疗、安老等政策。

谢小华承认，粤港澳三地在制度上存在差异，例如税制，当局考虑政策的时候，需将粤港澳三地的「制度之异」转化为「制度之利」，同时兼顾「一国两制」下香港普通法体系的独特性。

议员倡加强解说河套发展 创科局：逾80企业落户

民建联陈永光表示，支持政府推动大湾区创新科技合作与产业协同发展，并肯定当局投入大量资源，然而，他指现实中不少市民对河套创科发展缺乏深入了解，希望政府加强解说，让市民明白相关发展带来的实际益处，以及如何抓紧机遇、共享成果。

张曼莉 : 见证20多间「独角兽」企业诞生

创新科技及工业局副局长张曼莉表示，香港科技发展渐见成效，根据国际管理发展学院（IMD）发布的《2025年世界数码竞争力排名》，香港在科技范畴位列全球第三；而深圳、香港、广州集群在世界知识产权组织公布的全球创新指数中高踞全球第一。

她又指，本港过去从没有「独角兽」企业，至今已见证20多间「独角兽」诞生；初创企业按年增长11%，雇用人数增长12%，达数万人。另外，政府正全力全速推进河套园区建设，目前已有两座湿实验室大楼落成，园区吸引超过80间科技企业落户，两栋大楼出租率达九成，当中13%为上市企业，58%属首次来港设立据点。

记者：黄子龙