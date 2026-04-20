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去年立法会选举开支料逾14亿元 功能界别电子点票6小时完成 议员倡扩至地区直选

政情
更新时间：15:59 2026-04-20 HKT
发布时间：15:59 2026-04-20 HKT

2025年立法会换届选举去年12月7日举行，立法会政制事务委员会今日（20日）开会讨论选委会的选举报告书。有议员关注，今届功能界别选举采用电子选票系统，点票时间由上届约11小时大幅缩短至6小时，问及日后会否扩展至地区直选。政制及内地事务局副局长胡健民表示，地区直选涉及全港600多个票站，若全面推行电子点票，须审慎考虑成本与成效，当局未来会思考如何将科技应用于其他选举环节。

胡健民：须审慎考虑电子点票成本效益

商界（第二）姚祖辉表示，今次立法会换届选举在电子点票、延长投票时间及设立多类专属投票站等方面取得突破，整体流程畅顺，当局在大埔火灾后迅速调配人手、理顺投票安排，最终地区选举有超过131万人投票，投票率为31.9%；选委界界别投票率更达99.45%，形容成绩得来不易，他肯定政府及工作人员的努力。

胡健民表示，感谢各界支持，提及地区直选涉及全港600多个票站，若全面推行电子点票，需投入大量人手、器材、电力等资源，必须审慎考虑成本与成效，当局未来会思考如何将科技应用于其他选举环节。

苏绍聪关注少数族裔票站仅18人登记

民建联陈永光关注当局除现有选举宣传策略外，未来会否考虑加强与传媒合作，例如举办更多选举论坛，加深市民对选举制度及参选人的认识，从而提升投票意欲及投票率。胡健民表示，当局会持续与社会各界合作，推广完善选举制度及地区治理的理念，阐释「爱国者治港」原则的好处，亦会积极考虑与传媒合作，包括举办论坛、进行访问等，以加强选举宣传。

选委界苏绍聪关注今届选举中为少数族裔人士设立的专属投票站，但仅有18名选民登记使用，他认为客观上成效不理想，问及政府是否掌握少数族裔整体投票情况，以及有何措施提升他们的投票参与，从而增强社区归属感。胡健民表示，当局设立专属票站的初心是便利所有选民，而相关安排属先导计划，他强调「虽然个别专属票站使用率较低，但这不代表少数族裔整体投票率低」，未来会检视今次计划。

选委界议员何君尧关注去年两场选举开支，政制局表示，9月举行的选委会补选约花2亿元；12月的立法会换届选举，料花逾14亿元，但仍在最后「埋数」中。

记者：黄子龙

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