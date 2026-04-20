Web3与AI融合将颠覆现状 陈茂波：香港致力成全球开发应用枢纽

财政司司长陈茂波今日（20日）出席「2026香港Web3嘉年华」时表示，Web3与人工智能的交汇将会颠覆现状，重塑金融、贸易以至物流等多个行业。他强调，香港拥抱创新科技，将致力维持一个平衡且具前瞻性的监管制度，目标是成为下一代技术得以负责任地开发、应用和扩展的全球枢纽。

Web3结合AI 效率与挑战并存

陈茂波指出，Web3日趋成熟，其应用已扩展至实体经济；与此同时，由AI驱动的数字智能正融入经济，两者的结合将创造巨大机遇。他预视，未来AI代理将以极高速度分析资讯，并利用区块链基础设施执行操作，从而将交易效率提升至全新水平。

不过，陈茂波提醒，这种融合亦带来了必须共同应对的问题。首先是「速度差距」，当AI能以毫秒级速度行动时，相关的支付及结算系统亦必须同步跟上，这有赖于建立共同标准和跨境合作。其次是人类控制与安全问题，必须确保AI的自主决策行为可预测、可追溯，并设立明确的护栏，让人类始终掌握最终控制权。最后，在监管与问责方面，监管框架必须与时并进，以应对网络安全、诈骗及系统偏见等风险，确保投资者及用户得到妥善保护。

财政司司长陈茂波今日（20日）出席「2026香港Web3嘉年华」。政府新闻处

政府成立「AI+」委员会 Web3与AI融合为重点领域

陈茂波阐述香港的方针时强调，在「一国两制」下，香港欢迎全球Web3企业家来港发展。他相信，区块链技术与数字资产的真正价值，在于解决现实生活问题、降低成本、加快结算及提高透明度，从而让金融服务更具包公性。为坚定支持创新，他重申，政府的监管原则为「相同活动、相同风险、相同监管」，而监管机构更肩负「审慎监管」和「促进市场发展」的双重使命。为此，当局会通过沙盒和试点项目与创新者合作，在受控环境中测试新工具，及早识别风险并提供实用反馈。

他以稳定币为例，指政府已发放两个发行人牌照；此外，亦已发行多轮总值超过20亿美元的代币化绿色和基础设施债券，并将此类发行常规化。展望未来，陈茂波透露，政府将成立「AI+产业发展策略委员会」，以赋能不同行业，而Web3与AI的融合将是该委员会的重点领域之一。