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七榄港队银剑赛三连霸 陈茂波恭贺：赛事紧凑精彩 球迷肉紧打气︱Kelly Online

政情
更新时间：20:30 2026-04-19 HKT
发布时间：20:30 2026-04-19 HKT

一连三日的香港国际七人榄球赛今天（19日）在启德体育园主场馆举行最后一天赛事。到场观赛的财政司司长陈茂波在港队银剑赛战胜日本、三连霸后于社交平台发文，形容现场热闹气氛「迈向顶峰」，男子Melrose银剑赛非常紧凑精彩，主场的香港球迷「全情肉紧」为港队打气。

陈茂波说，面对强敌，港队全力以赴、表现出色，最终以19比15力压对手，成功取得银剑赛三年霸，表示全场球迷都为之振奋。

他又称，踏入50周年的国际七人榄球赛，是香港其中一项重要的体育盛事。三日门票预售超过13万张，大会估计海外观众占总入场人数超过三成。启德体育园附近、兰桂坊及铜锣湾的食肆亦表示生意明显增加。他说，会继续大力推动盛事经济，为零售餐饮以及其他不同行业注入更多动力。

图片来源：陈茂波FB

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