逾20常秘及部门首长到北京 展开国家事务研修及访问

特区政府常任秘书长及部门首长国家事务研修及访问团，包括超过20名常任秘书长及部门首长今午（19日）启程前往北京，由公务员事务局局长杨何蓓茵带队。研修及访问团抵京后，将随即在国家行政学院展开研习。

杨何蓓茵在社交平台指，上一次常秘及部门首长研修及访问团于2023年进行，时隔3年，再次以团长身份率团，深感责任重大，希望各个环节的安排均妥当和做得更细致。于今天出发的研修及访问团，正值是国家「十五五」新征程上，而特区政府于今年内会编制好香港首份五年规划以对接国家「十五五」规划，各常秘及部门首长必然有份参与其中，并担当一定的重要角色。

她期望透过这次学习、研修和考察，既对国家的重大政策及发展战略有更深入和更透彻的理解，也从中有所启发及得着，回港后以前瞻眼光及创新思维，参与编制好香港首份五年规划，为香港更好融入和服务国家发展大局，深入参与粤港澳大湾区建设，以及推动香港各个领域的高质量发展，贡献重要力量。

