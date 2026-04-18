全民阅读日｜李家超 : 「十五五」规划支持香港建设中外文艺交流中心 推进书香社会建设

下周四( 23日 )为「香港全民阅读日」。行政长官李家超今日（18日）表示，「十五五」规划支持香港建设中外文化艺术交流中心，推动阅读风气，培养市民深度思考与开放包容的素质，厚植社会的文化底蕴，为中外文明互鉴、民心相通奠定坚实基础。

「香港悦读周2026暨2026香港阅读＋」今日举行开幕礼。李家超透过视像致辞指，中华民族自古提倡阅读，因为阅读是获取知识、启迪智慧、培养道德的重要途径。国家持续推动阅读，连续13年将「全民阅读」纳入政府工作报告。「十五五」规划明确提出，要深化全民阅读活动，推进书香社会建设。

他表示，特区政府多管齐下积极营造阅读气氛，香港公共图书馆网络广阔，定期举办活动，提升市民阅读兴趣。政府将4月23日定为「香港全民阅读日」，并在本月底举办的「香港悦读周」，以多元化活动，鼓励市民享受阅读乐趣。

李家超指政府将4月23日定为「香港全民阅读日」，本月底举办「香港悦读周」，以多元化活动鼓励市民享受阅读乐趣。短片截图

为响应「香港全民阅读日」，香港出版总会在文创产业发展处资助下举办「香港阅读+」，透过嘉年华和社区延伸活动，与政府携手推高阅读气氛。他呼吁大家积极参与，一起遨游书海，沉淀心灵、涵养气质。



李家超指政府持续推动阅读文化深入校园，透过学与教资源、教师培训和学生活动，支援学校推广阅读，让书香墨韵洋溢校园。政府亦会在地区层面，透过「社区参与计划」资助推广阅读的社区活动。



在做好本地推广的同时，政府亦积极拓展区域合作。在粤港澳大湾区公共图书馆联盟框架下，香港和大湾区城市紧密合作，推动馆藏共享、文化展览和数位资源互荐，携手培育跨地域阅读文化。