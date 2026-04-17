陈茂波吁工程界把握三大趋势转型 北都将带来新机遇

财政司司长陈茂波今晚（17日）出席香港工程师学会晚宴，致辞时赞扬业界贡献，并指政府未来将持续投资工务工程。他强调，人工智能、绿色转型及国家高质量发展为三大重要趋势，而北部都会区将为工程界带来大量新机遇。

北部都会区成创科枢纽 每年千亿投资工务工程

陈茂波于香港工程师学会周年晚宴致辞时，赞扬本港工程师多年来在多个范畴，为香港建设世界级交通网络、智慧基建及更绿化宜居社区，是城市发展的重要建造者。

他指出，政府非常重视工程专业，未来五年每年工务工程开支将约1,300亿元，并会加大研发及创科应用，目标将公共工程打造成展示香港工程实力的平台。政府亦会透过加强STEM教育、提供实习及学徒机会等方式，培育新一代工程人才。

在规划层面，陈茂波强调未来大型基建项目，特别是北部都会区发展，将为工程界带来大量新机遇。他形容，北部都会区将成为香港的创科枢纽、连接大湾区的合作平台，以及一个融合人工智能、绿色设计及智慧城市系统的「动态实验室」。

财政司司长陈茂波出席香港工程师学会。

三大趋势重塑工程界 促业界抓紧机遇

陈茂波提出三大正在重塑工程界的重要趋势，包括人工智能、绿色转型及碳中和，以及国家高质量发展，并鼓励业界把握机遇。人工智能方面，他形容现今已进入「数智时代」，数码孪生、感测技术及机械人等应用，有助提升工地安全及工程效率。政府正推行「AI+策略」，欢迎工程界积极参与；至于绿色转型及碳中和，他指在全球大趋势下，工程师已在节能设计、组装合成建筑法（MiC）等方面积极创新。他强调，愈早采用可持续设计与施工方法，愈能在国际市场取得竞争优势；国家高质量发展方面，他称香港在「一国两制」下，是连接国家与国际标准的重要桥梁。本港工程师能在内地企业「走出去」及国家标准「走出国门」的过程中，发挥关键作用。

他最后感谢香港工程师学会多年来的贡献，并重申无论科技如何变化，工程界的专业精神、操守及责任感始终是不变的核心价值，更是香港长远发展的基石。