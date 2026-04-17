宏福苑大火︱邓炳强：消防通讯中心电话线明年初增至逾百条 将以基础电子方式取代传真

立法会财务委员会今（17日）举行有关保安事宜的特别会议。有议员关注宏福苑听证会上提出的999报案效率及跨部门信息互通问题。保安局局长邓炳强表示，将于一至两星期内增加18条消防电话线，随后三至四个月内再增18至20条，使总线数接近70条；消防处预计明年年初完成第四代指挥系统构建，届时具备调配功能的999线将提升至超过100条。

消防999线分三阶段增至逾百条 明年启用第四代系统

民建联陈学锋提到宏福苑听证会上，消防处处理999报案时，有相当大的改善空间，通讯系统亦比较落后，而警方处理个案时用传真机传递信息给消防处，关注政府如何提升999报案效率，以及如何提升警方与消防之间的信息互换，提升救援效率。

邓炳强表示，对于宏福苑的情况，短时间内有大量电话涌入，当时确实超出负荷。目前警队总共有200多条可用电话线，而消防处暂时只有30条，认为存在改善空间。消防方面，当局希望尽快，即是一两个礼拜内，会首先增加18条电话线。虽然这些新增的线未必具备指挥功能，因指挥功能比较复杂，但起码能够先接听电话，然后尽快让前线同事进行救援工作。

邓炳强指，希望未来三至四个月内，再加多18至20条消防的999线，届时总数将接近70条，比原来超过一倍，相信功能会大大增加。人手不是最主要问题，因为要调配人手去接听，照计是很容易，主要问题在于设备。另外，消防处将推出第四代指挥系统，预计明年年初可以完成构建。完成后可以将消防方面的999接听线提升至超过100条，而且这些线都具备调配功能。

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认传真资料予消防不理想

至于警队与消防处合作，邓炳强表示，现时每逢有火警，警队999同事已即时将该来电转为一个会议通话，即同一时间，报案人、警队和消防同事可以同时听到资料，包括地点和现场情况，消防可第一时间作出调配部署，警方亦可以在现场采取相应行动。

他亦解释，针对大埔出现的情况，是因为警队同事接了电话，但消防因为线路较少，未能即时接入，于是警队同事一边记录资料，一边安抚报案人，可能要等几十秒甚至一分钟。结果在转介个案时，又要重新向消防讲一次，因为消防需要确实知道报案人提供的地址，再作核实，由报案人亲自讲述会更清楚，但确实需要时间。

邓炳强认为，警方目前用传真方式传送信息给消防是不理想，所以未来短时间内，大约一两个月，会有一个基础电子方式，将警队相关资讯传送给消防。等到消防第四代电脑系统完成后，更可以加强与警队之间的电子资料传送，届时应该会更有效率。

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反修例被捕青年「特别项目」成效显著

选委界吴英鹏关注未来会否为粤港两地消防员开设跨境救援标准法培训，会否加强跨境救援联合演练，以及有否为跨境救援预留资源。邓炳强表示，在粤港澳有一个应急合作计划和合作协议，三地之间最主要针对特大洪水或山泥倾泻等天灾人祸情况，让三地救援人员可以到其他地方负责救援工作。但关于消防救火方面，当局还需要时间梳理，因为消防标准，包括所使用的氧气樽、街喉标准可能不同，以及救援通讯器材、工作策略也未必一样。

邓炳强解释指，火场与水灾或山泥倾泻情况不同，火场要救火，所面对的高温情况与其他情况不同，理顺这些问题需要一点时间。他提到，大埔宏福苑火灾中，当局也觉得应加快进度，如有需要可利用其他地方资源，一起进行灭火工作，未来一年会就双方基准、工作指引等方面，希望尽快理顺，让有需要时可以邀请内地或澳门帮忙。

民建联叶傲冬关注，政府为反修例事件中被捕但未被检控的青年推出的「特别项目」，询问有多少人已参加及完成计划，并获得更新机会。邓炳强回应称，该计划过去两年低调进行，进展顺利，希望让社会更多人知悉此项目，以鼓励更人参与。

他亦指，暂时未有参加计划人士再被拘捕，并称计划成效非常显著，许多参与者在计划结束后撰写感想给他，内容提到当日如何受人煽惑，如今悔不当初。

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记者：曹露尹