田北辰：医管局新措施回应诉求 惟「录影监察」细节未明 促交代开发员有否自携电脑

实政圆桌召集人田北辰今日（16日）在社交平台发文，就医管局资料外泄一事，他表示之前也问过专家，指很大机会是承办商的人带自己电脑前往现场导致。因此，田北辰说，早前已要求医管局以后涉及任何病人资料的情况，除了不准带电脑，还要有人在场观察著承办商工作。

田北辰又指，医管局今日表示涉及的是支援联合医院文书工具系统，属周边系统，而非中央系统，目前已经暂停系统承办商存取权限。医管局亦补充，当仪器需要紧急维护，是会用录影等方式去监察承办商，同时亦会检视职员出入期间有否取得病人资料。

田北辰认为，医管局现时宣布的做法，「都叫回应咗我哋嘅诉求」，不过质疑录影方式的做法「系之后会有人睇返晒啲片睇吓有冇问题？」，担心有「睇漏」情况，又问「会唔会用AI协助？定系录完就算，出咗事先睇返？」

另外，他指医管局到目前也无交代开发员到底有否带电脑入去，认为应尽快交代清楚，指如果开发员真的有带电脑到场而导致今次资料外泄，「有冇边个部门需要问责？」