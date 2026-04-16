起动九龙东办事处迎定位检讨 议员忧CBD2「名存实亡」 宁汉豪：发展决心不变

立法会财务委员会今日（16日）举行工务特别会议，有议员关注九龙东第二个核心商业区（CBD2）定位，询问当局会否扩大「起动九龙东办事处」的职能范畴。发展局局长宁汉豪坦言或令议员失望，指扩大办事处职能与成立原意相悖，将检讨其定位，但强调政府推动九龙东的决心不变。

宁汉豪：「起动九龙东办事处」角色应逐步淡化

民建联九龙东议员张培刚关注九龙东发展，指目前观塘区私人写字楼空置率高达22.1%，询问当局会否扩大「起动九龙东办事处」的职能范畴，例如增设负责产业发展及招商引资的专责人员，以应对九龙东及观塘区现况。

宁汉豪回应时坦言或令议员失望。她解释，办事处当初成立的核心目的，是在启德发展区尚未全面启动时，专责「起动」该新区，并借此契机活化观塘及九龙湾等周边旧区。她指出，经过多年工作，办事处已完成许多任务。按照原定理念，其角色应逐步淡化，并将现有工作交还地政总署等相关政府部门。她续称，若在此阶段反而扩大其编制，将与成立原意相悖，亦需审慎考虑政府财政状况。由于办事处现有人手属有时限职位，本财政年度结束后，当局将正式检视其定位及后续工作安排。

邓家彪倡推「CBD 2.0」 转为招商引资

工联会九龙东议员邓家彪对九龙东发展表达忧虑，指政府检讨办事处可能导致整个团队解散，担心CBD2定位将「名存实亡」。他认为，办事处是体现政府由上而下推动CBD2的关键编制，若其消失，将无人负责统筹政府部门及社会商界，形容对此感到「不开心」。

邓家彪建议九龙东应进入「CBD 2.0」阶段，即由基建规划转型为以招商引资及经济产业作主导。为此，他倡议政府成立一个包含官方、商界、民间及学者的委员会，共同处理招商引资所需的网络工作。

宁汉豪回应时承认，目前对办事处的未来未有定案，但重申办事处成立之初已被规划为有时限组织。她强调，无论办事处继续存在或缩减规模，均不应影响政府推动九龙东发展的决心。

宁汉豪指出，即使出现最极端情况（即办事处不再运作），推动九龙东发展的工作也必定会由其他政府部门承接，CBD2定位不会因此消失。至于招商引资工作，她表示这并非发展局的主打项目，当局会与投资推广署等相关部门合作，并检视彼此分工。

对于近期工业柴油价格波动导致私人工程成本大增，新界西北议员庄豪锋询问政府有否接获公务工程承建商提出相关成本费用申索，以及会否因此延误工务工程。宁汉豪表示，政府工务工程合约一向设有价格调整机制，若燃油价格变动，政府会按指数向合约方支付额外款项，现行机制已能处理相关影响。

记者：李健威