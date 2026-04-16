在京私人聚餐缺席主席选举遭李慧琼「照肺」？ 李浩然澄清 : 行程非为应酬  无收主席警告

新一届立法会对议员有更高要求。有报章专栏今日称，选委界议员李浩然今年1月7日在北京参与私人聚餐，但受航班影响，未能在1月8日按时返回香港参与立法会主席特别论坛及选举，因而遭到主席李慧琼口头警告。

不过，李浩然今早在社交平台上发帖，指报道失实，透露当日他在北京拜访3位院士和2个重要科研机构，以推动香港创科发展。他又指，对未能参与主席选举表示非常遗憾和抱歉，强调会一如既往认真履行好议员职务。

李浩然澄清 : 行程非为玩乐或应酬 无收主席警告

李浩然下午在立法会再度澄清，该行程是为推动创科发展的「正经事」。他透露，期间拜访了数间重要的科研机构，并与对方商讨在香港落地的可能性，但基于保密原则，不便透露具体机构名称。他补充，行程中有与两位院士会面，其中一位为美国国家科学院的院士，强调行程并非为了玩乐或应酬，并无所谓「私人会面」。

对于传闻提及他收到立法会主席的「口头警告」，李浩然明确否认，形容说法「失实」。他解释，议员之间有交流沟通属正常，「喺个沟通嘅过程里面，大家倾下偈」。他亦因未能投票，亲自向立法会主席及候选人表示歉意及遗憾。

他指出，与主席的沟通仅属议员间的对话，过程中曾提及当时航班机位或较紧张，属提醒，并不存在任何「警告」，强调「失实嘅意思就系，第一唔系私人会面，第二无警告」。

对于有报道指现场有其他议员，其后先行离开，李浩然澄清：「其实系根本冇其他议员」，不明为何简单的沟通会被演绎成不同版本。