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大棋盘｜夏宝龙详提高校优势 「储才」之余更要成果转化

政情
更新时间：09:02 2026-04-16 HKT
发布时间：09:02 2026-04-16 HKT

全民国家安全教育日昨举行，中央港澳办主任夏宝龙视像致辞，除一如既往提醒对国安风险不能松懈，亦提出「两个相信」及「四点希望」，阐述对香港社会的期许。他详细点出香港高校的教育品牌优势及国际化特色，指明本港在国家发展大局中的「储才」作用，亦为特区今年出台的首份「五年规划」，定下了部分基调。

夏宝龙过往在国安教育日讲话，较多是前半部分回顾修例风波乱象、提醒国安风险仍存等，后半则是展望香港由治及兴的期盼。今年夏宝龙在讲话后半，先肯定特区政府制订首份「五年规划」工作，指明要着力强化规划引领，北部都会区要以教育和科技为引擎，推动产学研协同和教育科技人才一体化发展。

他在「四点希望」中，再提到希望各大专院校充分发挥香港教育品牌优势及国际化特色、聚焦前沿科技研发，引进及培养国家及香港急需的各类人才，打造国际高端人才集聚高地，把科研人才优势转化为高品质发展的实效。夏宝龙过去多次鼓励本港工商界投资北都，今次亦有提及，而在地缘政治局势紧张下，香港高教界对吸引人才、推动科研产业的贡献，更受中央看重。

全国港澳研究会顾问刘兆佳指，夏宝龙近年在不同场合讲话，要求已越来越具体，因香港要在严峻的国际环境下发展经济、融入和服务国家发展大局，须更好地统整「安全」和「发展」这两大任务，夏宝龙要求本港规划应具备科学性和前瞻性，讲明教育和人才政策重要性，为「五年规划」提出了长远发展路向。

他指中央于「十五五」规划中，在原有八大中心以外，增加北都发展、国际高端人才集聚高地等要求，夏宝龙则详细说明香港可在「储才」方面有优秀贡献。一些留学西方的华裔学者，在目前美西方恶劣政治环境下可能有意离开当地，香港北都教育枢纽发展完备后，就可以吸引他们来港，加上香港拥有国际化、大专院校竞争力强的优势，适合高端人才落地生根。

岭大校董会主席、立法会议员姚祖辉表示，北都最重要是培养高增值科技企业，人才是不可或缺，在建立科技生态圈的过程中，高等学府扮演的是「排头兵」角色，因此中央对各大院校期望殷切。夏宝龙讲话重点提述教育界角色，相信是为了鼓励各院校进一步强化引入各地人才。

他又指，每间大学定位不同，有些擅长基础科研，即夏宝龙所说的「前沿科技研发」，而岭大则聚焦应用科技研发，将产业人才及研究成果转化为实效、落地的产品，二者互相补位，对产业发展同样重要。岭大前年启动的「岭大60全球学者招募」计划，至今成功招募30多名全球顶尖的科学家，这项工作各大院校都有进行，相信是未来重点之一。

立法会教育事务委员会主席刘智鹏认为，香港高等教育圈生态有局限：学者以「论文著作登上学术期刊」为主要业务，但将成果实现「从书架到货架」的转化，有明显不足，「就算有世界级研究成果，无法化为专利，甚或可能被其他地方的企业拿去使用，最终都是白白浪费。」他提到，上学年八大院校知识转移收入为142亿，虽创新高，但其实仍有庞大发展空间，相信中央正正看出这个情况。

他期望北都作为发展重镇，有知识产权保护、资金自由进出、内地支持等优势，可吸引各地科技人才做研发工作，将科研成果化为「落地」产业。

有人大代表则指，夏宝龙讲话少有地指明一个特定界别，在香港发展过程中的重要性，相信高教界现时已「开心到飞起」；既然中央「开金口」，相信院校未来定必向政府争取更多资源。

聂风
 

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