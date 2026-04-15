五年逾1200宗职业死亡意外  田北辰形容情况严峻 促跨部门立法规管

实政圆桌召集人田北辰与实政圆桌立法会议员庄豪锋受工业伤亡权益会邀请，今日（15日）出席权益会于青衣城举办的「安居乐业-家居装修维修安全展览开幕礼」。田北辰指出，本港过去五年因职业伤亡引致的致命个案累计超过1,280宗，情况严峻且未见改善。他称现时劳工处即使发现问题，亦无权强制相关行业的监管部门立法，导致改善有限。

五行业占逾75%死亡个案

田北辰表示，根据劳工处网站，近五年因职业伤亡而引致的致命个案死亡人数均超过200宗，累计超过1,280宗。虽然每年的数字并无大幅上升，但也未见明显下降的趋势。有关统计表按行业分类，其中死亡人数最严重的五大行业，分别为「专业及商用服务」、「建造业」、「运输、仓库、邮政及速递服务」、「地产」以及「进出口贸易、批发及零售业」。这五个行业五年合计的死亡个案达970宗，占整体的75.7%，情况相当严峻。

五行业占75.7%死亡个案。田北辰FB图片

倡政府资助行业监管部门跟进劳工处指出问题

他指，实政圆桌认为当中最大问题在于，所有行业的职业伤亡个案均由劳工处跟进。然而，即使劳工处发现某个行业存在问题，也无法规管或强制行业的监管部门进行立法，只能提供意见，但不具强制性，相关部门难以彻底跟从。因此，不同行业的死亡数字年年相若，改善幅度有限。每年超过200人因职业伤亡丧生，田北辰质疑「真系社会同政府想见到咩？」

田北辰建议政府可考虑资助各行业的监管部门，回应或跟进劳工处所指出的问题。现时大多数行业主要由财政司及政务司管辖，田北辰认为他们可以召开内部会议，与不同政策局研究立法及进一步规管，例如加重罚则、立法要求行业遵守特定规范及限制，或加强从业员的培训等，「绝对唔能够坐以待毙。」