国安教育日︱邓炳强 : 将贯彻落实「坚持统筹发展和安全」原则 全力参与制定首个香港五年规划

中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙今日( 15日 )在「全民国家安全教育日」开幕典礼发表重要视频讲话，深刻阐述国家主席习近平有关「十五五」规划以及统筹发展和安全的重要讲话精神 ，全面总结香港维护国家安全的实践历程和经验启示，深入分析当前香港维护国家安全面临的形势，对以高水平安全护航香港由治及兴，开创「十五五」时期「一国两制」事业新局面提出四点殷切期盼。保安局局长邓炳强表示，夏宝龙讲话鼓舞人心、意义深远，令他深受启发。

只有守住安全底线 才能赢得发展、赢得未来

邓炳强于社交平台发文，指夏宝龙的讲话作出提示，须以高水平安全护航香港由治及兴，需要深刻理解香港从由乱到治走向由治及兴的内在逻辑。有安全才有发展，没有安全一切都无从谈起，只有守住安全底线，才能赢得发展、赢得未来。港人要珍惜香港今天来之不易的安稳局面，更要持续筑牢维护国家安全的屏障，共同把香港良好局面维护好、巩固好、发展好。

邓炳强出席「全民国家安全教育日」开幕典礼。苏正谦摄

邓炳强FB

他表示，「安全」与「发展」，从来不是非此即彼的选择题，而是辩证统一的论述题，而「统筹」正是当中关键所在。唯有推动安全和发展动态平衡、相得益彰，才能让治理效能不断提升，营商环境持续改善，市民生活更加安稳。

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邓炳强表示，虽然现时香港形势相对稳定，但正如夏宝龙所说，安全是一个动态发展的过程，一时的安全不等于永远的安全，现在的安全不等于今后的安全。香港要持续强化底线思维，时刻警惕各种影响香港繁荣稳定的风险隐患。



当前，国家「十五五」规划以及粤港澳大湾区融合提速，香港必须把握重大战略机遇，以科学性和前瞻性的态度，汇聚社会各界力量，着力强化规划引领，巩固提升传统优势，推进科技创新，加快推动高质量发展。



邓炳强表示，将联同保安局的员工，贯彻落实「坚持统筹发展和安全」原则，全力参与制定好首个香港五年规划，主动识变、应变、求变，不断增强在开放中护安全，在创新中防风险的能力，以高水平安全护航「一国两制」实践行稳致远。