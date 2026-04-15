国安教育日｜林定国 : 今日安定不等于明日安定 须警惕应对风险 陈茂波：须以新安全格局保障新发展格局

今日（15日）是「全民国家安全教育日」，律政司司长林定国强调安全与发展的必然逻辑关系。他以2019年修例风波为例，指当时社会无法正常生活，经济民生备受打击，引证了安定的重要性。财政司司长陈茂波则引述港澳办主任夏宝龙指，香港须主动对接国家「十五五」规划，以高水平安全护航高质量发展。陈茂波强调，要守好安全亦须主动作为，加快发展，为经济建立更高的韧性与底气。

林定国在社交平台发文，指港澳办主任夏宝龙于「全民国家安全教育日」开幕典礼上的主旨讲话，内容发人深省。他认为，安全和发展的必然内在逻辑及因果关系本是常理，而香港近年的经历正是最好的引证。

林定国忆述，2019年修例风波对社会带来破坏和伤害，市民记忆犹新，当时不但无法正常生活，更遑论发展经济民生。

林定国吁保持警惕 善用一国两制优势

林定国指出，在中央主导及各方努力下，香港虽已回复安定，但今天的安定不等于明天也一定安定，因此必须保持警惕，及时和有效应对各种可能出现的国安风险，确保香港拥有持续性的安定环境。

他强调，与此同时，香港必须善用在「一国两制」下的独特优势，主动对接国家「十四五」规划，为国家与香港的发展出一分力。律政司会继续不断完善和提升香港的法治环境，与社会各界同心协力，将香港建构成为一个高水平、高质量的安全与发展港。

陈茂波 : 须做到以新安全格局保障新发展格局

财政司司长陈茂波在社交平台发文指，在「全民国家安全教育日」开幕典礼上，中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙发表主旨讲话，进一步解读国家主席习近平关于统筹发展与安全的重要论述，并对特区政府提出明确要求，要主动对接「十五五」规划，推动经济高质量发展，更好融入国家发展大局。

陈茂波认为，在当前复杂多变的国际形势下，香港须更好立足全局，以发展促安全、以安全保发展，做到以新安全格局保障新发展格局，把握国家发展带来的新机遇。他引述夏宝龙提出的「四个需要」，指出安全是根基，发展是动力，机遇是方向，合力是保障，强调守好安全不能只靠被动防守，更在于主动作为、加快发展，为经济建立更高的韧性和底气。

陈茂波表示，香港作为国家最国际化的城市之一，可在金融、贸易、创科及专业服务等领域发挥更大作用。他透露，在行政长官领导下，特区政府正全力制定香港首份五年规划，以更好融入和服务国家发展大局，重点任务包括巩固提升国际金融中心地位；加快推动北部都会区建设；发展创新科技产业；汇聚海内外高端人才；助力内地企业出海布局。

陈茂波续指，为响应全民国家安全教育日，他本周先后到访百胜角消防及救护学院和海怡宝血小学，参与国家安全教育活动，并与市民和学生交流。