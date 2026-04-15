国安教育日︱李家超：夏宝龙讲话阐明国安与发展必然逻辑 揭示香港前进方向

今日（15日）是「全民国家安全教育日」，香港特区国安委早上在会展举办国安教育日开幕典礼暨主题讲座。中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙就学习贯彻习近平主席重要讲话精神，统筹发展和安全，以高水平安全护航香港由治及兴，开创「十五五」时期「一国两制」事业新局面，提出四点意见，包括第一，需要深刻理解香港从由乱到治走向由治及兴的内在逻辑，倍加珍惜来之不易的良好局面；第二，需要清醒认识安全不是一劳永逸的，对影响香港繁荣稳定的各种风险隐患时刻保持警惕；第三，需要抢抓百年变局下的战略机遇，主动对接国家「十五五」规划、加快推动香港高质量发展；以及第四，需要全社会共同努力和守护，汇聚共建美好香港的磅礴力量。

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李家超在社交平台发文，指今天是「全民国家安全教育日」，今年是国家「十五五」规划开局之年，更处于香港开创发展新局面的关键阶段。他提到夏宝龙强调，有安全才有发展，没有安全一切都无从谈起，只有守住安全底线，才能赢得发展、赢得未来；在「十五五」新征程上，香港要著力强化规划引领，而规划应具备科学性和前瞻性，突显北部都会区这个重点，以教育和科技为引擎，推动产学研协同和教育科技人才一体化发展，注重项目支撑，积极培养发展新平台、新动能。

他又提到夏宝龙又指出，相信特区政府一定会切实履行好「当家人」和「第一责任人」的职责，更好统筹发展「第一要务」和安全「头等大事」，集众人之智编制实施好首个五年规划；相信立法、司法机关一定会自觉尊重和维护行政主导，与行政机关各司其职、各负其责、协作配合，为「十五五」时期香港高质量发展提供有力法治保障；并寄语香港各界团结奋斗，守护好香港的安全稳定，巩固好香港繁荣发展的态势。

夏宝龙的讲话为香港指明前路

李家超称，夏宝龙的讲话阐明了国安与发展的必然逻辑，为香港指明前路。他感谢夏宝龙对香港首个五年规划的指导，并表示会全力以赴，为香港制定一份具科学与前瞻性的五年规划。

他又指，政府十五个政策局已成立编制小组，工作由行政长官主导，政制及内地事务局主责、各司局长共同参与推动。规划除了主动对接港澳专章，亦会在整份国家「十五五」规划纲要中寻找机遇，发挥香港优势，服务国家所需，尤其关注教育、科技、人才一体化发展，并加快建设北部都会区。

承诺落实六项维护国家安全的重任

作为特区首长，他承诺会领导各机关依法防范、制止和惩治危害国家安全的行为，落实六项维护国家安全的重任：第一，坚持中央的根本责任和特区的宪制责任相统一；第二，坚持把特区管治权牢牢掌握在爱国者手中；第三，坚持法治、保障人权；第四，坚持统筹发展与安全；第五，坚持在开放中维护安全；第六，完善公共安全治理体系。

最后，李家超提到，国家「十五五」规划开启了强国建设、民族复兴伟大征程，增强了社会各界对未来的信心。要团结奋斗、群策群力，编制好首个香港五年规划，精准对接「十五五」规划，统筹好发展和安全，为香港长期繁荣稳定打好坚实基础，为融入和服务国家发展大局展现新担当、新作为，实现香港自身更好发展，为强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。