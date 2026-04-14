政府料年内27个租用办公室将迁址 年省约半亿租金开支

立法会今日（14日）继续举行特别财委会会议。有议员关注政府租用私人办公室开支问题，产业署回应指，新一年度预计搬迁27个租用私人写字楼的部门，节省约5,000万元租金开支。另外，海关在会上揭露有犯罪集团利用「人海战术」，操控大批旅客经机场偷运私烟入境。

搬回政府物业或租用更便宜地方

金融服务界李惟宏询问局方，可否介绍未来三年预计有多少租用办公室会搬回政府物业，以进一步节省租金开支。署理政府产业署署长莫振宇回应指，产业署每年都会就办公室用地进行检讨，在符合部门运作及具成本效益的情况下，政府会将租用的办公室搬去政府物业或租金较低的私人楼宇。他指过去几年租用办公室的开支已见下降趋势，在未来一年，预计约有27个办公室项目经研究后若符合成本效益，将会搬回政府物业或租金较便宜的物业，全年预计可节省约5,000万元的租金开支。

集团操控「人海战术」带烟入境

九龙中杨永杰就有代价不予检控及打击私烟措施提出质询。他指，不予检控的26,985人中，本地与非本地居民各占一半，反映海外游客未必清楚香港控烟政策，问局方有何措施加强对海外人士宣传。他又关注打击私烟的51人专队成效，以及举报奖励计划的成功个案数字，并指贩卖私烟以21岁以下人士为主，建议加强学校教育。

陈子达回应时澄清，非本地居民个案中，并非全部因不知悉免税额而违规。过去一年，海关在香港国际机场及各口岸发现有集团在背后操控，每次携带数万支香烟入境，甚至同一班机有十数名旅客以「人海」方式，每人行李箱装满香烟。海关已进行一连串打击行动，包括在市内铲除贩卖私烟集团。宣传教育方面，海关不单在香港进行宣传，亦在内地包括罗湖地铁站等地方推广，让市民及旅客了解相关法例，减少因「不知道」而触犯法例的情况。

约半发债所得用于北都相关工程

选委界简慧敏关注外汇基金拨款及发债所得中，局方预计投放多少资金于北都、多少用于其他工程，以及长期发债所占比例。财库局常秘（库务）黎志华表示，外汇基金首批拨回的750亿元将放入基本工程储备金用于基建工程，至于发债资金，他指，过去一年约有一半发债所得用于北都相关工程，预计趋势将会持续甚至上升。

另外，政府早前因应饮用水事件成立专责小组，提出优化方案包括将货物采购纳入财政审核，简慧敏关注措施何时检讨，以及会否向审计署报告。黎志华表示货品及服务合约已引入财务审查，当局将在实施一年后进行中期检讨，检视效果及情况，有需要时会再优化。

记者：郭文卓